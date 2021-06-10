Таблетки для посудомоечной машины в быту: 10 неожиданных способов применения

Недавно я с удивлением обнаружила, что моя свекровь покупает таблетки для посудомоечной машины, хотя всю жизнь моет посуду вручную. На мой вопрос о целесообразности такого приобретения, свекровь рассказала о своих секретах: с помощью этих таблеток она содержит дом в идеальной чистоте.

Если появился неприятный запах из слива

От такого «аромата» вам поможет избавиться всего одна таблетка. Положите ее в слив и медленно залейте ее горячей водой из чайника. Когда она растворится полностью, вы забудете о раздражающем запахе. Если вы хотите улучшить эффект очистки и растворить отложения в трубах, промойте слив обычным уксусом.

Запах от стиральной машины

Со временем даже при идеальном уходе за стиральной машиной, она может издавать неприятный запах. Чтобы быстро и эффективно избавиться от него, бросьте в барабан машины две таблетки и включите машину на максимальное время при самой высокой температуре. После того как машина завершит работу, вы не почувствуете посторонних запахов.

Чистим духовку

Ваша духовка действительно нуждается в очистке? Я когда-то покупала дорогие средства для этой цели, но и они не всегда справлялись с поставленной задачей. Эффект от использования таблеток для посудомоечной машины превзошел мои ожидания. Я растворила таблетку в горячей воде, надела перчатку и нанесла состав на поверхность духовки. Через 15 минут я просто протерла ее влажной салфеткой, чтобы удалить загрязнения.

Старая форма для выпечки обретет новую жизнь

После духовки я решила испробовать силу этого средства на старой форме для выпечки, которую уже собиралась выбрасывать, поскольку не могла ее очистить. Следует признать, что таблетки блестяще справились с непростой задачей. Если у вас есть старый, ужасно выглядящий металлический лист или форма, попробуйте метод моей свекрови.

Налейте в форму немного горячей воды, добавьте одну таблетку и оставьте на ночь. Утром просто смойте ее водой: весь жир и грязь исчезнут, как по мановению волшебной палочки.

Стираем белые вещи и занавески

Все хозяйки знают, как сложно добиться идеальной белизны, особенно когда речь идет о тканях, требующих особого ухода. Я перепробовала массу различных средств, которые гарантировали белизну после первого применения. Однако ни одно из них меня не удовлетворило. Я не могла и предположить, что теплая вода и одна таблетка для посудомоечной машины помогут решить мои проблемы.

Действительно, все пятна на одежде исчезают, как будто их никогда и не было. Как только на белой ткани появляются пятна или цвет приобретает желтизну или сероватый оттенок, растворите в теплой воде таблетку для посудомойки и вылейте в стиральную машину. Включите ее на режим для деликатных тканей. Это средство эффективно только для белых тканей, цветные могут утратить краски.

Обезжириваем и очищаем поверхности в кухне и ванной комнате

Не секрет, что кухонный фартук над рабочей поверхностью часто покрывается жирным налетом, а стены в ванной комнате страдают от конденсата. Растворите таблетки в горячей воде и приступайте к работе: просто протрите составом загрязненные поверхности. Главное, чтобы поверхность стены была моющейся.

Пластиковая мебель станет как новая

Пластиковая садовая мебель: шезлонги, столики, детские качели спасут от грязи эти чудо-таблетки. Раствор из растворенных одной-двух таблеток удалит с пластиковых поверхностей грязь, пыль, вернет утраченный блеск.

Чистка металлической посуды

Ваши столовые приборы засверкают как новые, после того как вы поместите их в водный раствор таблеток для посудомоечной машины на несколько часов. Таким образом можно обработать любые металлические предметы, которые через несколько часов восстановят свою первоначальную красоту.

Очищаем пластиковые контейнеры

К сожалению, эта необходимая в хозяйстве посуда легко впитывает запахи, а также теряет цвет и блеск. Чтобы решить эту проблему, используйте раствор из таблеток. Если какое-то другое пластиковое изделие находится в ужасном состоянии, к примеру, мусорное ведро, этот метод поможет избавиться от запаха.

Уборка туалета

И еще один совет от моей свекрови. Бросьте в унитаз таблетку для посудомоечной машины и оставьте ее на ночь.

Утром вы будете поражены его чистотой и блеском вашего туалета, а известковая налет исчезнет без следа. Вы сможете очистить и сливной бачок. Опустите в него таблетку. При смыве вы дополнительно будете очищать и унитаз.