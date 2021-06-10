Визуально уменьшаем размер ноги с помощью обуви: практичные советы от стилистов

У некоторых женщин большой размер ноги рождает комплекс. Чаще других он встречается у женщин высокого роста. И от этого приходится страдать. Методами пластической хирургии размер ноги не изменить. Уменьшить его можно только при помощи визуальной корректировки.

Рекомендации стилистов

Специалисты в этой области дают некоторые советы по ношению обуви. Следует к ним прислушаться. Их рекомендации следующие:

Носить туфли на высоком каблуке. Но ходить в них целый день трудно.Стилисты советуют все же носить обувь без каблука, с коротким и острым носом, закрытым не полностью.Лучше выбирать темную обувь. Можно остановиться на приглушенных тонах. Допустимы кирпичный, пепельный цвета.Предпочтительней выбирать замшу, кожу матового оттенка, комбинировать разные материалы.

От чего стоит отказаться

Не всякая обувь годится для дам с большим размером обуви. Не подойдут некоторые элементы:

острый удлиненные нос туфель, а также квадратный;крупная обувь наподобие кроссовок и кед;сапоги на плоской подошве, облегающая обувь;подошва с расширением книзу;сплошная платформа;туфли, ботинки босоножки ниже икр;крупные детали декора.

Нужно выбирать изящную обувь. При правильном выборе одежды можно позволить себе надеть армейские ботинки с каблуком и со шнуровкой.

Какие детали использовать

Некоторые элементы обуви могут визуально уменьшить ее размер. Делают это следующие детали:

обувь со шнурками того же цвета, что и сами туфли;отдельные куски материала, которые укорачивают длину стопы, но используемые в меру;вариант с открытым мысом визуально уменьшает длину;сужающаяся книзу танкетка с небольшим подъемом;обувь двух цветов, когда носок может быть одного цвета, а остальные части – совершенно другого или джинсовый верх и белый нос;с изгибом стопы из-за изогнутой подошвы, что позволит использовать обувь на плоской подошве;множество поперечных ремешков скрадывают излишнюю длину изделия.

Женщины с большим размером обуви должны учесть все эти советы. Тогда успех гарантирован.

Выбор обуви

При выборе соответствующей модели обуви следует рассмотреть самые выигрышные модели. К ним относятся туфли на небольшой подошве, лодочки телесного цвета на каблуке.

Туфли с широким бархатным каблуком и открытым носом идеально подойдут для женщин с большим размером ноги. Совершенно не подойдут шпильки.

Туфли без шнурков с приподнятым круговым швом – отличный вариант для таких дам.

Спортивные кроссовки с толстой плоской подошвой подойдут для занятий спортом. Такие модели можно носить с джинсами и с короткой юбкой.

Кожаные сандалии с устойчивым каблуком среднего размера и шнуровкой являются отличным вариантом для повседневной носки. Следует выбирать вариант с нейтральным оттенком без деталей, которые утяжеляют модель.

Танкетки, сужающиеся книзу, идеально впишутся в образ. Будут хорошим вариантом также к вечернему наряду.

Сапоги должны быть с широким голенищем и на низком каблуке.

Могут помочь уменьшить размер ноги каблуки, подобранные к месту, широкие брюки, которые сейчас в моде, и брюки клеш.

Следование советам стилистов преобразит образ любой женщины.