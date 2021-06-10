 

Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые часто влюбляются в альфонсов

10.06.2021, 0:00, Разное
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“Ах, какой был мужчина!” – сентиментально вздыхает женщина и, промокнув глаза кружевным платочком, впадает в романтические воспоминания. А чудо-мужчина уже и думать забыл о своей недавней пассии, ведь он уже в поисках новой жертвы. Будьте осторожны, вы ведь тоже можете попасть под обаяние альфонса, особенно если родились под знаками Овна, Скорпиона или Водолея.

Овен

Окружающие считают огненную леди сильной и властной, более того, уверены, что и в любви она не особо-то нуждается. Но ведь и “железной леди” иногда хочется почувствовать себя беззащитной и слабой. И тут на сцену выходит он – романтичный красавец с яркой внешностью. Ну чем не желанный принц?

Подопечную Марса не зря считают умной и предприимчивой – она не так просто попадает под чары альфонса. Но если он окажется настоящим профессионалом, женщина-Овен может быстро потерять голову и быть готовой на все. Но ему не нужно все, достаточно будет квартиры, ну и денег на развлечения.

Скорпион

Подопечная Плутона не подпускает к себе кого попало, но ведь чем неприступнее крепость, тем альфонсу интереснее. И он будет действовать по всем правилам пикапа, да к тому же так виртуозно, что в один момент женщина-Скорпион поймет, что никакая она не бой-баба, а просто уставшая женщина, которой хочется внимания, ласки и утешения.

Да и деньги у успешной женщины есть – почему бы ей не порадовать возлюбленного?

Водолей

“Все одно и то же, все скучно и неинтересно. Надоело!” – говорит подопечная Урана и оглядывается по сторонам. А рядом уже ждет симпатичный парень с цветочком в руке. Он уж точно не будет рассказывать ей об акциях и падении курса евро, да и краснеет очень мило и искренне. Альфонс сделает все, чтобы жизнь женщины-Водолея превратилась в сказку. Астрологи уверены, с фантазией у любителей не слезать с чужой шеи проблем нет.

Подопечным Марса, Плутона и Урана не обязательно быть богатыми и успешными – альфонсы притягиваются к этим женщинам в любом случае. Ведь женщины знаков зодиака Овен, Скорпион и Водолей – очень сильные личности, и они обязательно пожалеют талантливых, но неудачливых романтиков и начнут их опекать.



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