За 30 минут прополки огорода сжигается 150 калорий: как садоводство заменяет тренировки

По мнению медиков, дачные работы позволяют снизить стресс, улучшают самочувствие и даже значительно повышают гибкость тела. Для заметного эффекта выполнять разного рода садовые работы нужно не менее 3 раз в неделю. Самое же полезное — это работать на участке каждый день.

Упражнения без усилий

Согласно исследованию, проведенному экспертами, дачники, ежедневно занимающиеся садовыми работами, имеют уровень благополучия на 6,6 % выше, чем люди, не имеющие участков. Ниже у садоводов и уровень стресса — на целых 4,2 %.

По мнению медиков, дачные работы могут оказывать на самочувствие такое же положительное влияние, как езда на велосипеде или бег трусцой. Ведь когда человек занимается садоводством, на него, помимо всего прочего, оказывает стимулирующие благотворное влияние окружающая природа.

Садоводство можно сравнить с полезными упражнениями, выполняемыми практически без усилий. Работы на участке не так утомительны, как, к примеру, те же походы в спортзал. Однако количество затраченной энергии в данном случае получается практически таким же. Следовательно и пользу для организма человек получает немалую.

Силовые упражнения

Медики подсчитали, что всего за полчаса прополки дачник сжигает около 150 калорий. Более же сложные задачи такие, к примеру, как обрезка живой изгороди позволяют за полчаса сжечь до 300 калорий.

Проведенное специалистами исследование показало, что у тех женщин старше 50 лет, которые регулярно работали на даче, намного выше плотность костей. При этом показатель оказался даже более высоким, чем у представительниц прекрасного пола, занимавшихся ходьбой, плаванием, аэробикой или пробежками. То есть кости садовые работы укрепляют просто отлично. То же самое можно сказать и о суставах и мышцах.

Такие садовые работы, как перемещение мешков с компостом или картошкой, ящиков с овощами, ведер с водой, полив из лейки, сравнимы с самыми интенсивными силовыми упражнениями в спортзале. К подобным упражнениям можно отнести и приседания при прополке или посадке растений.

Растяжка

В спортзале занимающиеся делают упражнения на растяжку, чтобы удлинить мышечные волокна и развить гибкость тела. В саду, к примеру, формируя и подвязывая плетущиеся растения, дачник, по сути, делает то же самое. Хорошие упражнения на растяжку — это также работа граблями и прополка на коленках с вытянутыми назад стопами.

Упражнения на равновесие

Вскапывая землю, сажая или выкапывая картошку, дачник, помимо всего прочего, выполняет очень полезные тренировки на равновесие. То же самое можно сказать о работах, выполняемых с использованием приставной лестницы или стремянки.

Пользу же упражнений на равновесие трудно переоценить – такие действия позволяют значительно снизить травматизм у пожилых людей. Согласно статистике, люди, выполняющие упражнения на равновесие, получают травмы в результате падения на 37 % меньше, а переломы костей — и вовсе на 61 %.

Количество калорий, сжигаемых при выполнении садовых работ

Разные виды дачных работ позволяют сжечь определенное количество калорий за полчаса:

перекопка земли — 344 калории;стрижка газона газонокосилкой — 240;полив грядок из лейки — 240;расчистка снега — 250;перекопка — 200;прополка сорняков — 180;полив из шланга — 62.

Какие еще преимущества дают дачные работы

Помимо пользы для костей и мышц, труд в саду отлично укрепляет иммунитет человека. Происходит это не только потому, что работы выполняются на свежем воздухе. Хорошо укрепляют иммунитет и разного рода полезные микроорганизмы, живущие в земле.

Таким образом, по мнению медиков, пользу активного труда на загородном участке не стоит недооценивать. Благотворно такие работы влияют не только на физическое состояние человека, но и на эмоциональное.