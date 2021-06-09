Почему следует начинать с порога. Приметы, связанные с мытьем полов

Повседневное существование наших предков было четко регламентировано и во всем согласовывалось со строгими правилами, которые основывались на жизненном опыте поколений. Помимо прочего, огромную роль играли многочисленные приметы и поверья. Например, даже такая обыденная вещь, как мытье полов, осуществлялась в соответствии с устоявшимися обычаями.

Только от порога, а не к порогу!

Согласно поверью, мытье полов следовало начинать от порога, продвигаясь внутрь жилища. Таким образом сохранялось и укреплялось благополучие в семье. А также считалось, что хозяйка дома будет долгое время оставаться свежей и привлекательной женщиной.

Если же не следовать этому правилу и осуществлять мытье в направлении порога, это сулило негативные последствия. Все домашние неурядицы могли выйти наружу, став достоянием окружающих. Опасности подвергался и материальный достаток, и мирные отношения между домочадцами.

Лучше мыть пол утром, а не вечером

Старинное поверье гласит, что лучшее время для мытья полов в доме – это утренние часы. Здесь просматривается связь с движением солнечного диска по небосводу. Наши предки считали, что путь светила к зениту является символом нарастания положительной, целебной энергии, исходящей от него. Отсюда следует, что все дела будут делаться легко, без всяких проблем.

Мытье полов вечером, наоборот, считалось нежелательным, так как могло привлечь в жилище нечистую силу. Ведь ее активность возрастает с наступлением темноты.

Существовало мнение, что неблагоприятными днями для уборки являются понедельник и пятница с воскресеньем. В эти дни можно было выпустить из жилища семейное счастье и материальный достаток вместе с грязной водой.

Другие народные приметы, касающиеся мытья полов

Вот какие из примет дошли до наших дней:

Нельзя мыть пол перед дальней дорогой, так как могут возникнуть проблемы и опасности.Мытье полов во вторник или в среду даст чистоту на длительное время.Мыть пол сразу же после того, как уехали родственники или кто-то из членов семьи, значит, навлечь беду на них. Уборкой следует заняться лишь тогда, когда путешественники прибудут к месту назначения.Мытье пола в гостях – очень сомнительная затея. Можно подхватить весь негатив чужого дома, перенеся его в свой.Нельзя мыть пол полотенцем, иначе из жилища улетучатся деньги.Не следует использовать при уборке старые вещи, так как они оставляют после себя энергию бедности и прочие проблемы. Поэтому их нужно выбрасывать или сжигать.