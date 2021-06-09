Легкие и свободные брюки — тренд летнего сезона 2021: какие модели выбрать и с чем сочетать

Если вы считаете, что лето – это пора для шикарных нарядов, демонстрирующих вашу элегантность, то это статья предназначена именно для вас! Советы модных экспертов помогут вам составить большое количество стильных аутфитов с легкими свободными брюками, которые являются одним из самых трендовых предметов гардероба этого сезона.

Важность правильного фасона

Во всех магазинах одежды для вашего выбора предоставлены брюки самых разных типов. Все, что вам нужно – это выбрать понравившиеся. Например, для создания непринужденного образа для прогулки по парку вы можете надеть свободные брюки с высокой талией, для повседневного образа попробуйте подобрать как узкие, так и расклешенные модели, а для более официального наряда обратить внимание на прямой фасон. Кроме того, важно выбрать правильный цвет и уместный в современной моде принт.

Для того чтобы не запутаться во всем этом великолепии, быстрее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Наряды с туфлями на плоской подошве или низком каблуке

Любителям костюмов стилисты рекомендуют совмещать бежевый льняной пиджак со свободными брюками с завышенной талией, клатчем, белой кроп-футболкой и босоножками на плоской подошве.

Образ, состоящий из черной рубашки с длинными рукавами и белых кожаных туфель, подойдет как для обычной прогулки, так и для свидания, встречи с друзьями или даже деловой встречи. Аксессуары в виде круглых солнцезащитных очков и тонких золотых украшений привносят в аутфит особый шарм.

Аутфит, состоящий из футболки с надписями, белой куртки, бежевой сумки и модных кроссовок, сделает из вас настоящую стильную штучку. Вы можете использовать этот наряд для любого повода, так как он везде будет смотреться органично!

Если вы хотите выглядеть элегантно, облачайтесь в белую укороченную футболку, светлые брюки и пиджак.

Если вы сегодня в отличном настроении, сочетайте легкие свободные брюки с белой рубашкой на шнуровке и бежевыми сандалиями на плоской подошве.

Обратите внимание на главное фото статьи. На нем изображена удачная комбинация свободных брюк с белой свободной блузкой, сумкой с принтом и сандалиями.

Если вы хотите выделиться из толпы, сочетайте бежевые брюки с белой футболкой, серым длинным пиджаком и трендовыми кроссовками.

Наряды с туфлями на высоком каблуке

Хотите надеть что-нибудь привлекающее внимание? Тогда вам срочно нужно добавить к образу со свободными легкими штанами туфли или босоножки на высоком каблуке!

Для создания яркого повседневного образа комбинируйте свободные брюки с бежевым свободным свитером, сумкой с цепочкой и туфлями на высоких каблуках со шнуровкой.

Широкие брюки отлично смотрятся со свободным свитером пастельных тонов и сандалиями.

Сочетайте трендовые брюки с белым укороченным топом, пиджаком пастельных тонов, фиолетовой сумкой и туфлями.

Стильные брюки отлично смотрятся с белой блузкой, украшенной необычным принтом сумкой и бежевыми туфлями-лодочками.

Экспериментируйте со своим образом и не бойтесь выделяться из толпы!