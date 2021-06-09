Массаж зубной щеткой и не только: 5 секретов красивых губ

Обычно женщины следят за тем, чтобы губы выглядели красиво, однако забывают о том, что прекрасный внешний вид – не единственное, о чем нужно заботиться. На нежную кожу постоянно влияет окружающая среда. Нередко она оказывает достаточно агрессивное влияние.

Из-за постоянного воздействия ветров, ультрафиолетовых лучей, пыли, а также частого использования декоративной косметики на коже губ могут раньше времени появиться признаки старения. Она, в отличие от других участков кожного покрова, жир не выделяет, и это становится причиной негативного влияния на губы холода и пониженной влажности. А результатом этих воздействий становится пересохшая и потрескавшаяся кожа.

Негативно влияют на кожу губ и другие факторы. К наиболее распространенным относятся недостаток в организме витаминов, мыльные средства, в составе которых содержатся вредные химические вещества.

Косметологи дали 5 главных советов, которым необходимо следовать, если вы хотите сохранить губы здоровыми.

Ежедневное увлажнение

Всем известно, что недостаток воды в организме способствует обезвоживанию. Кожа губ, испытывая потерю влаги, становится сухой. Исправить ситуацию можно довольно просто – восстановить водный баланс. Для этого необходимо выпивать достаточное количество воды в течение дня, тогда и губы будут мягкими и увлажненными. А вот кофе и мочегонный чай приведут к обезвоживанию, поэтому этих напитков не должно быть слишком много в рационе.

Всегда держите под рукой бальзам для губ или гигиеническую помаду. Пользоваться этими средствами нужно постоянно. Если придерживаться этого совета, то кожа губ не будет пересыхать и на ней не появятся трещинки из-за воздействия ультрафиолета или ветра. Также гигиеническая помада будет отличной заменой базы для макияжа губ. На ночь полезно делать несмываемую масляную маску. При этом немного массируйте губы.

Защита от ультрафиолета

Воздействие солнечных лучей также не приносит пользу нежной коже. Поэтому если вы вынуждены много времени находиться на солнце, то вам необходимо держать при себе бальзам для губ с SPF. Так вы сможете уберечь губы от вредных лучей. А вот бальзамы с фенолом и камфарой использовать не рекомендуется, так как этот сильный антисептик только навредит губам.

Облизывание губ

Привычка, от которой страдает нежная кожа. Если вы не хотите, чтобы на ваших губах появились трещинки, не стоит их облизывать, даже если они сильно пересохли. Из-за слюны они станут еще суше и потрескаются. А через трещины в организм может попасть инфекция, и начнется воспалительный процесс.

Прием витаминов

Для здоровья в целом в пище должно содержаться достаточное их количество. Если губы потрескались, то необходимо добавить в рацион витамины А и Е, содержащиеся в таких продуктах:

цельные злаки;хлеб;очищенный рис;красное мясо;яичные желтки;зеленые листовые овощи.

Массаж губ

Не менее важно для здоровых губ хорошее кровоснабжение. А это значит, что губам необходим массаж. Эту манипуляцию лучше проводить, используя пальцы или мягкую зубную щетку. Важно, чтобы движения были плавными. Массировать губы следует в разных направлениях и в течение двух-трех минут.

Для массажа рекомендуется применять любое растительное масло или питательный крем. Если ваши губы потрескались, лучше использовать масло жожоба. После массажа рекомендуется нанести на губы жирный крем.

Эти советы по уходу помогут сохранить нежную кожу губ в идеальном состоянии.