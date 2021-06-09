Силовики пресекли работу крупного овощного рынка, на котором незаконно продавался укроп

Утром 8 июня силовики начали масштабную спецоперацию на крупном овощном рынке в Краснодаре.

Причиной таких действий послужил сигнал о несанкционированной продаже укропа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители обследовали торговые площади и подсобные помещения на предмет соблюдения законности коммерческой деятельности, а также на предмет оборота наркотиков. В ходе проверки выявлены более 3 тонн наркотического укропа и галлюциногенной петрушки. У владельцев торговых точек отсутствовали документы на зелень.

– В результате следственных действий проверяющими выявлены растения, в которых могли содержаться наркотические вещества, либо из которых можно приготовить синтетические наркотики. По факту изъятия укропа и петрушки возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ. За такое преступление положен штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет, – пояснил представитель ГУ МВД Ирина Зайцева.

В МВД добавили, что признательны бдительным гражданам за сигнал и призвали действовать подобным образом и в будущем. В качестве благодарности ведомство пообещало вывесить их фото на доске почёта вблизи мест проживания информаторов.

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