Скандалы: «Мисс Уголовно-исполнительная система» поправит имидж ФСИН

Руководство ведомства организовало конкурс красоты для своих сотрудниц из всех регионов России (фото)

ФСИН организовала конкурс красоты для своих сотрудниц: а почему нет? Если у МВД есть «Краса полиции», то почему бы не найти «Мисс Уголовно-исполнительная система»? Свои кандидатуры подали сотрудницы ведомства из многих областей нашей необъятной страны. В финале, который состоится 11 июня, отобраны девушки из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса — на YouTube-канале «МИСС УИС» можно посмотреть конкурсные видео. Чтобы проголосовать на конкурсе зрительских симпатий — на сайте ФСИН. Фото конкурсанток — в форме и вечерних платьях — в нашей галерее.

fsin.gov.ru