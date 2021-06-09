 

Скандалы: «Мисс Уголовно-исполнительная система» поправит имидж ФСИН

09.06.2021, 16:08, Разное
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Руководство ведомства организовало конкурс красоты для своих сотрудниц из всех регионов России (фото)

ФСИН организовала конкурс красоты для своих сотрудниц: а почему нет? Если у МВД есть «Краса полиции», то почему бы не найти «Мисс Уголовно-исполнительная система»? Свои кандидатуры подали сотрудницы ведомства из многих областей нашей необъятной страны. В финале, который состоится 11 июня, отобраны девушки из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса — на YouTube-канале «МИСС УИС» можно посмотреть конкурсные видео. Чтобы проголосовать на конкурсе зрительских симпатий — на сайте ФСИН. Фото конкурсанток — в форме и вечерних платьях — в нашей галерее.

Вероника Швед

Юлия Осокина

Валерия Агоян (Софронова)

Екатерина Васильева

Вероника Унжакова

Татьяна Грицаенко

Дарья Строгонова

Дарья Тарасевич

Диана Сат

Яна Кондрашова

Анастасия Околелова

Индира Фарсина

fsin.gov.ru



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