Редис, редька и дайкон — что полезнее и в чем разница

Хотя визуально их было бы сложно считать дальними родственниками, редька, дайкон и редис принадлежат к одному семейству крестоцветных овощей. Они очень полезны для здоровья и распространены во многих странах мира. Овощи отличаются друг от друга не только внешним видом, но и набором питательных веществ и вкусом.

Редис

Редис – один из самых любимых овощей многих россиян. Мы с нетерпением ждем его появления, чтобы украсить салаты и бутерброды. Как правило, он начинает появляться ближе к середине весны. Молодой редис практически не горчит и обладает приятным, слегка острым вкусом, а все благодаря горчичным маслам, которые содержатся в овоще. Данные вещества благотворно влияют на иммунную систему, защищая от вирусов и инфекций. Кроме того, употребление редиса налаживает работу желудочно-кишечного тракта, приводит в порядок кровяное давление и уровень сахара в крови, а также помогает сбросить вес.

Если выбираете редис на рынке или в магазине, то обязательно приглядитесь к состоянию его кожицы. У свежей и качественной редиски не должно быть трещин и подозрительных пятен. В противном случае лучше воздержаться от покупки.

Полезные свойства

Благодаря наличию эфирных масел овощ имеет отчетливый вкус и аромат. Редис – настоящий источник белка, углеводов, клетчатки и ряда минералов, включая калий, кальций, магний и железо, которые важны для здоровья. Это кладезь витаминов С, РР и витаминов В.

Противопоказания

Данный овощ не рекомендуется употреблять людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с заболеваниями почек и печени.

Белая редька

Несмотря на то что редька дешевая и благодаря различным сортам доступна почти круглый год, ее нельзя отнести к овощам, которые часто едят россияне. Все же большинство предпочитают употреблять именно цветной редис.

Многие недооценивают этот чудесный овощ, хотя он очень полезен для нашего организма. Полезные свойства редьки известны еще с начала древних времен. На сегодняшний день ее выращивают во многих странах Азии и Европы. Редька имеет несколько специфический, горьковатый вкус, однако он намного мягче по сравнению с черными сортами. Этот овощ является прекрасным дополнением для витаминных салатов.

Полезные свойства

Употребление редьки способствует укреплению иммунитета. Она хорошо защищает от простудных заболеваний, таких как грипп и насморк. Редька богата целым спектром питательных веществ, минералов и витаминов, которые незаменимы для правильного обмена веществ и нормального функционирования организма.

Противопоказания

Если наблюдаются заболевания сердца и проблемы с желудком, то употребление редьки лучше ограничить.

Дайкон

Дайкон – это сорт белой редьки, который распространен на территории Южной Кореи, Японии и Китая. Дайкон признан низкокалорийным продуктом благодаря минимальному содержанию калорий. В отличие от цветного редиса и редьки, в дайконе практически отсутствуют горчичные масла. Он обладает приятным, ненавязчивым и слабовыраженным вкусом. Дайкон отлично сказывается на состоянии здоровья, так как хранит в себе множество витаминов и микроэлементов.

Полезные свойства

Если человек страдает от излишних отеков или атеросклероза, то рекомендуется есть дайкон. Кроме того, он благотворно сказывается на работе пищеварительной системы, так как содержит в себе множество антиоксидантов и минералов.

В странах Азии дайкон употребляют так же часто, как мы едим, например, помидоры и огурцы. Его используют не только в приготовлении салатов, но и в других блюдах, таких как суши, роллы и разные супы. Он также встречается во всевозможных закусках, пельменях и выпечке.

Противопоказания

От употребления дайкона лучше воздержаться, если имеются такие заболевания, как язва желудка, гастрит и подагра. Также стоит ограничить употребление продукта при серьезных заболеваниях печени, почек и при нарушениях обмена веществ.

Общая польза данных овощей

Мы выяснили, что дайкон, редька и редис имеют общие полезные свойства и противопоказания по употреблению. Все эти овощи низкокалорийны, что в сочетании с высокой питательной ценностью делает их чрезвычайно полезными для людей, которые пытаются похудеть. Благодаря высокому содержанию клетчатки они наполняют желудок ощущением сытости. Они отлично стимулируют работу ленивого кишечника. Овощи ускоряют выведение токсинов и продуктов жизнедеятельности, а также избавляют от запоров.

Сравнение

Однако во многом они различаются, и не только во внешнем виде.

Внешний вид

В первую очередь, различие заметно во внешнем виде овощей. Цветной редис гораздо меньше по размеру, чем дайкон и редька, и он обладает ярким фиолетовым цветом. Редис – это однолетнее растение, но поспевает он раньше всех.

Ботва

Это мало кому известно, но свежая ботва редиса очень полезна для нашего здоровья. Она не горчит и обладает нежным вкусом. Ее вполне можно использовать для добавления в салаты. В то же время ботва дайкона и редьки не так хороши на вкус и не пригодны для употребления в пищу.

Как часто можно есть

Если у вас нет каких-либо противопоказаний, то дайкон можно употреблять в любых желаемых количествах – здоровью он не навредит. В дайконе отсутствуют горчичные масла, и он не раздражает желудочно-кишечный тракт. При употреблении редиса и редьки важно соблюдать меру и не переедать.

Форма

По сравнению с редькой и редисом дайкон имеет самый крупный размер, а также обладает вытянутой формой.

Вызревание и сезонность

Цветная редиска созревает раньше всех, примерно в середине мая. Достаточно нескольких теплых весенних недель, чтобы появился молоденький и свежий редис. Для полного созревания редьки уйдет чуть больше одного месяца, а дайкону понадобится и того больше времени. Раньше всего мы начинаем употреблять в пищу редис, который уже вызревает к середине мая. Очередь дайкона, как правило, приходится ближе к июлю, а редьки осенью.

Вывод

Все эти три овоща, которые принадлежат к одному семейству, крайне полезны для нашего здоровья. Однако у каждого из нас различные вкусовые предпочтения. Если вы любите горьковатый и слегка острый вкус, то вам следует употреблять цветной редис и белую редьку. Если же вам больше по душе мягкий, слабовыраженный вкус, то вам наверняка понравится дайкон.