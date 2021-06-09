 

Аккуратное обрамление глаз: почему становится популярным ламинирование ресниц

09.06.2021, 15:36, Разное
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Если вы хотите выглядеть более ярко и уменьшить затраты на косметику, ламинирование ресниц определенно подходит вам. Эта процедура должна повторять естественный изгиб ресниц и придавать глазам обновленный вид самым естественным образом. Как это возможно? Натуральные ресницы после ламинирования отличаются изящным изгибом и выглядят превосходно даже без туши.

Как происходит процедура ламинирования

Процесс ламинирования происходит с закрытыми глазами, пока вы удобно лежите на кровати. Это безболезненно. Нижние ресницы изолируются гидрогелевыми буферами, а верхние ресницы проходят процесс полуперманентного ламинирования.

Силиконовые ролики, с помощью которых будут подниматься ресницы, приклеиваются к коже на закрытых веках. Лифтинг-клей разработан для чувствительной кожи. Обычно используются две кремовые композиции, которые наносятся на ресницы.

Сначала мастеру нужно смягчить структуру волос, а затем закрепить ресницы по желаемой кривизне. Каждый этап может длиться от 10 до 20 минут, в зависимости от толщины натуральных ресниц клиентки.

Поскольку кремы такие нежные, натуральные ресницы очень сложно повредить или деформировать. Лифтинговые продукты являются одними из самых безопасных продуктов для мастеров-новичков.

Можно ли красить ресницы сразу после процедуры

Да! На самом деле натуральные ресницы рекомендуется тонировать, потому что составы обрабатывающих кремов осветляют натуральные ресницы на 0,5-1 тон. Окрашивание способствует более эффектному результату.

Безопасно ли для натуральных ресниц

При одном условии: если все сделано правильно. Что это значит? Правильно сделанная обработка ресниц способствует более здоровому и сильному росту ресниц и может помочь естественным ресницам расти в более правильном направлении.

Если все сделать неправильно, это может повредить ваши естественные ресницы и даже сломать или сжечь их. Особенность специальных продуктов заключается в том, что они часто содержат касторовое масло, ромашку и экстракт зверобоя, гель алоэ, минерально-витаминный комплекс и пантенол, которые способствуют более безопасному и эффективному лечению.

Каждый бренд предлагает разные компоненты и методы использования своих продуктов для ламинирования.

Преимущества

Ламинирование ресниц имеет множество преимуществ:

малое время процедуры (45 минут);результат держится до 4-6 недель;легкая и безболезненная процедура;защита и укрепление ресниц;можно пользоваться тушью.

Красота, не так ли?



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