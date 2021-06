Aserto объявляет о старте $ 5,1 млн на создание авторизации как услуги

Aserto, новый стартап, созданный парочкой ветеринаров из технологической индустрии, которые хотят создать решение «Авторизация как услуга», объявил сегодня о начальном раунде на сумму 5,1 миллиона долларов от Costanoa Ventures, Heavybit Industries и нескольких корифеев отрасли.

Два основателя компании, Омри Газитт, генеральный директор, и Герт Дрейперс, технический директор, имеют многолетний опыт создания некоторых отраслевых строительных блоков идентификации, включая SAML, OAuth 2.0 и OpenID. Когда два основателя обдумывали, что делать в следующем году, они чувствовали, что авторизация станет естественным продолжением их работы в области идентификации и областью, где есть несколько хороших решений для разработчиков.

«Если вы посмотрите на авторизацию, то на самом деле она вообще не продвинулась. Доступная часть действительно застряла в мире 2000-х. И мы хотели по сути выяснить, как будет выглядеть авторизация в эпоху SaaS и облачных технологий. Мы чувствуем, что это еще одна 10-летняя миссия, которая сейчас принесет много боли и большую ценность, которую мы можем предоставить », — сказал мне Газитт.

Хотя есть и другие стартапы на ранней стадии, решающие подобную проблему, Газитт считает, что их опыт дает им преимущество, и считает это важной областью для разработчиков. «Если вы думаете об авторизации, она действительно находится на критическом пути каждого запроса приложения. Каждый раз, когда я отправляю вашему SaaS-приложению запрос, эта система авторизации должна работать со 100% доступностью и выполнять свою работу, вероятно, с бюджетом задержки в миллисекунды. В противном случае это будет слишком тяжело для приложения », — пояснил он.

Компания создает сложную службу, которая выполняет большую часть работы для разработчиков, предоставляя им детальный контроль над контролем доступа к ролям на основе политик с использованием того, что они называют «подходом политики как кода к созданию, редактированию и хранению. , управление версиями, построение, развертывание и управление правилами авторизации ». Решение построено с использованием проекта CNCF Open Policy Agent (OPA).

На данный момент компания все еще работает с первыми клиентами, но сегодня также расширяет частную бета-версию. включить дополнительные компании, которым могло бы пригодиться такое решение.

Кейси Эйлуорд, который руководит инвестициями в Костаноа, видит широкое пространство и опытную команду, готовую атаковать его. «Я очень взволнован, думая о том, что играет эта большая экосистема в мире открытого исходного кода? Куда мы должны инвестировать? И я думаю, что это будет один из них, и ват Омри и Герт думают об этой проблеме, и подход к экосистеме действительно, действительно ключевой », — сказала она.

Компания запустилась в августе 2020 года, но на самом деле это была кульминация многих дискуссий, которые Эйлвард и Газитт вели за предыдущие пару лет по поводу авторизации и способов решения этой проблемы. Помимо двух основателей, у них шесть сотрудников на четырех континентах.

Что касается разнообразия, Газитт и Дрейперс являются иммигрантами, а их ведущий инвестор — женщина, что с самого начала привносит элемент разнообразия в компанию, но они также думают об этом, создавая компанию. Участие Эйлуорд и других женщин, безусловно, помогает выдвинуть это на первый план.

«Откровенно говоря, очень ценно, что Кейси, [and other women investors on the team Martina Lauchengco GP at Costanoa and Dana Oshiro, GP/GM at Heavybit] которые могут в основном отражать точку зрения, что мы не просто кучка мужчин, сидящих за столом с решениями, так что это очень полезно, и […] нельзя слишком рано думать об этом. С разнообразием не бывает слишком рано, — сказал Газитт.

Хотя Газитт и Дрейпер работают в Сиэтле, их команда разбросана по всему миру, и он говорит, что в планах — сделать компанию удаленной. Фактически, он провел много времени, разговаривая с такими компаниями, как GitLab и HashiCorp, двумя компаниями, которые успешно создали удаленные компании, чтобы узнать больше о том, как это сделать правильно.

