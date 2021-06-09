Разберитесь в себе, прежде чем начинать отношения: совет для счастливой любви каждому знаку зодиака

Как достичь гармонии в отношениях со второй половинкой? Для этого нужно знать особенности своего характера и тем самым предупреждать ошибки, которые лично вам свойственно совершать. Вот советы от астрологов для разных знаков зодиака.

Овен: не пытайтесь превзойти своего партнера

В любых отношениях — как в романтических, так и в деловых — вы стремитесь к лидерству. Не превращайте ваше взаимодействие с любимым человеком в откровенное соперничество и борьбу. В противном случае расставание неизбежно.

Телец: не бойтесь покидать зону комфорта

Вы цените надежность, стабильность, отвергаете все новое. По этой причине партнер рядом с вами может заскучать. Выходите из зоны комфорта, чтобы любимый человек не потерял к вам всякий интерес.

Близнецы: не бегите от проблем

Настраивайтесь на открытый диалог с партнером и озвучивайте, что именно вас не устраивает в отношениях. Если вы будете бежать от проблем, то не сможете создать прочный союз ни с одним человеком.

Рак: не делайте отношения односторонними

Вам настолько свойственно растворяться в партнере, что в какой-то момент получится следующая концепция вашего союза: вы будете много отдавать, а любимый человек — только принимать, ничего не давая взамен. Помните, что гармоничные отношения должны быть двухсторонними.

Лев: позвольте партнеру проявлять инициативу

Вы привыкли сами все контролировать и брать пальму первенства в свои руки. Такая концепция неизбежно приводит к тому, что человеку становится дискомфортно рядом с вами, поскольку у него нет права голоса и права выбора. Не заставляйте любимого человека ходить строем.

Дева: не будьте столь критичны

Вы во всем добиваетесь перфекционизма, вы нетерпимы к ошибкам окружающих, в том числе и второй половинке. Критика с вашей стороны, придирки способны убить самые глубокие чувства.

Весы: познайте себя прежде, чем начинать отношения

Ваш огромный недостаток заключается в том, что вы сами не знаете, чего хотите, и эта неопределенность вредит отношениям. Разберитесь в себе, а уже потом подыскивайте партнера.

Скорпион: не будьте слишком навязчивы

Когда вы влюблены, то партнер становится объектом вашего вожделения. Это нормально, но в разумных пределах. Следите за тем, чтобы ваша любовь к человеку не превратилась в болезненную одержимость.

Стрелец: не бойтесь расставаться со свободой

Почему-то для вас долгосрочные отношения ассоциируются с какими-то тяжкими узами и оковами. Избавьтесь от мысли, что партнер лишит вас свободы и независимости. Подумайте о тех прекрасных перспективах, которые откроют перед вами романтические отношения и брак.

Козерог: открывайтесь партнеру

Ваша замкнутость в сочетании с эмоциональной холодностью — крайне неблагоприятные факторы для построения гармоничных отношений с партнером. Научитесь доверять любимому человеку и не бойтесь проявлять свои чувства.

Водолей: перестаньте руководствоваться логикой

Любовь — это не математика. Здесь не всегда действуют законы логики. Научитесь прислушиваться к голосу сердца.

Рыбы: не витайте в облаках

Вы склонны идеализировать партнера и наделять его несуществующими качествами. Научитесь объективно оценивать того, кто находится рядом.