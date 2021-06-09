Используем цитрусовые и не только: действенные способы избавиться от грязи под ногтями после работы в саду

Самое активное время для работы на садовом участке приходится на весну и осень, много работы с растениями и землей. Руки быстро пачкаются, и удалить грязь не так-то просто. Поэтому каждый садовод просто обязан знать несколько лайфхаков, которые помогают быстро удалить грязь с кожи рук и из-под ногтей.

Мыло

Маникюрный набор найти на огороде проблематично, а вот мыло всегда в большом ассортименте. Для удаления грязи подойдет мыло любого типа – от хозяйственного твердого до жидкого. Если случилось непредвиденное, и мыла найти не удалось, подойдет любое средство для мытья посуды или шампунь. Прежде чем начать вычищать землю, обильно намыльте руки и ногти и оставьте для воздействия на пять минут. Кожа и грязь вместе с ней размокнут, и удалить загрязнения будет легче. Также можно опустить руки в мыльный теплый раствор и подождать пять минут. Затем протереть загрязненные места чистой мягкой тряпочкой и нанести крем для рук.

Апельсиновая палочка

В наборе для маникюра всегда присутствует прочная апельсиновая палочка, с помощью которой можно легко очистить пространство вокруг ногтя и под ним. Кожа под ногтями очень нежная, чувствительная, поэтому инструменты должны быть профессиональными. Ни в коем случае нельзя пользоваться заколками, зубочистка и и уж тем более шпильками для волос. Чтобы удалить грязь, руки и ногти нужно распарить в теплой воде с добавлением мыла. Тогда грязь легко удалится без втирания в лунку ногтя.

Щетка для ногтей

Поможет справиться с садовой грязью специальная маникюрная щеточка, которая имеет мягкую щетину и работает бережно. Длинные ворсинки способны проникнуть даже в самые отдаленные уголки под ногтями, вытаскивая частицы земли. Чтобы провести процедуру качественно, руки обязательно распаривают в мыльном растворе. Для того чтобы грязь сходила легко, достаточно подержать руки в воде несколько минут. Если щетки под рукой не оказалось, воспользуйтесь обычной зубной щеткой с щетиной мягкой или средней жесткости.

Увлажняющий крем

Садовые работы довольно агрессивны и оказывают пагубное воздействие на на ногтевую пластину и кожу рук, которая становится очень сухой и шершавой, постоянно ощущается стягивание, появляются трещинки, в некоторых случаях даже сыпь. Поэтому в косметичке обязательно должен быть крем. Наносите его не только после чистки рук, но и перед работой в саду. Это защитит кожу от попадания микробов и частиц земли в тончайшие трещинки кожи рук.

Сок ревеня и щавеля

Если вышеперечисленные способы по каким-либо причинам вам не подходят, в наличии всегда есть народные рецепты, которые работают не менее эффективно. Если на вашем участке есть ревень или щавель, отломите веточку и сразу же после окончания работ протрите соком грязное место. Земля сойдет моментально. Затем просто ополосните руки водой.

Молоко

Отлично очищает и ухаживает за руками теплая ванночка с молоком. Ее готовят из двух литров воды, столовой ложки мыла, половины стакана молока и столовой ложки сахара. Все перемешиваем до полного растворения сахара и опускаем руки на десять минут. Как только кожа распарилась, очищаем.

Кислые ягоды

К кислым ягодам относятся смородина всех сортов, вишня. В них содержится большое количество кислот, которые обладают отбеливающим эффектом. Только нужно приготовить из ягод кашицу, можно просто растереть пальцами и нанести на место, которое нужно очистить. Слегка потереть и ополоснуть руки водой.

Лимонный сок

Хотите получить белоснежную кожу рук и чистые ногти? Лимонный сок вам поможет. Выдавите сок одного лимона и нанесите его кисточкой или тряпочкой на предварительно вымытые и высушенные руки и ногти. Хорошо бы надеть силиконовые перчатки. Оставьте для воздействия на десять минут и смойте теплой водой. Обязательно нанесите крем, потому что лимонная кислота повреждает верхний слой эпидермиса.

Перекись водорода

Самое незаслуженно игнорируемое средство. Оно помогает очистить садовую грязь не хуже лимонного сока. В небольшой миске нужно замешать раствор из стакана теплой воды, столовой ложки любого средства для мытья посуды и 100 мл перекиси водорода. В эту ванночку опустить руки на десять минут, вытащить, очистить грязь и протереть мягкой тряпочкой. И не забывайте про крем для рук.

Ну и напоследок можно использовать самый старый и простой метод – постирайте что-нибудь руками в мыльной воде. Грязь сойдет сама.