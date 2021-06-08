 

В России запретят выдавать кредиты меньше миллиона рублей

08.06.2021, 9:37, Разное
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Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу Центрального банка об ограничении суммы кредитов.

С 1 июля 2021 года граждане смогут оформить в банках займ только на сумму больше одного миллиона рублей.

С 1 июля 2021 года граждане смогут оформить в банках займ только на сумму больше одного миллиона рублей– Проблема закредитованности населения сегодня стоит как никогда остро. Особенно страдают наименее защищённые слои населения – бюджетники, пенсионеры, малоимущие. Государство просто обязано придти к ним на помощь, поэтому мы приняли решение ограничить минимальную сумму кредитов. Ведь если бедный человек берёт в долг у банка, он де-факто становится ещё беднее, ибо обязан вернуть не только займ, но и проценты. К сожалению, у нас очень низкая финансовая грамотность населения, многие граждане просто не понимают, что они подписывают. Кроме того, банки часто раздают небольшие суммы в несколько сотен тысяч рублей направо и налево, а вот если это будут уже достаточно большие деньги, от одного миллиона рублей, то они будут думать и внимательно смотреть, кому дают займ. Я убеждена, что именно так мы наведём порядок на финансовом рынке и спасём от кредитной кабалы миллионы россиян, – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Уже оформленные кредитные договоры не будут пересмотрены, однако ЦБ обещал не допустить массовой выдачи займов на сумму до одного миллиона рублей в июне этого года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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