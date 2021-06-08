Что больше всего любят тараканы: 5 продуктов, которые привлекают насекомых

Тараканы – насекомые, которых крайне трудно вывести с кухни. Они быстро размножаются и легко адаптируются к отравам и ловушкам. Если с ними не бороться, тараканы заполонят всю кухню. Недостаточно просто травить и выводить их. Даже если ваша кухня идеально чистая, насекомые могут появиться, если их привлечет аппетитный запах. Какие продукты нельзя оставлять на столе, чтобы не допустить появления тараканов? Расскажем о них ниже.

Сыр

Специалисты по борьбе с тараканами сходятся во мнении, что сыр – это лучшая приманка для этих насекомых. Их привлекают любые его сорта. Сыр так нравится тараканам из-за своего кисловатого запаха. То же самое можно сказать и про сливочное масло. Оставленный на столе бутерброд с сыром может сыграть с вами злую шутку и привлечь тараканов, которые с удовольствием полакомятся им.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи тоже привлекательны для тараканов, особенно в летний период. В это время люди часто оставляют их на столе, а не в холодильнике. Фрукты и овощи быстро портятся, начиная источать едва уловимый запах гнили. Именно он и привлекает тараканов. Речь идет о разрезанных арбузах и дынях, персиках, яблоках и бананах. Не оставляйте на столе помидоры и огурцы.

Следите за тем, куда вы выбрасываете отходы от фруктов и овощей. Огрызок от яблока, брошенный в мусорное ведро, привлекает тараканов так же сильно, как целый персик, лежащий на столе.

Напитки

Ароматная жидкость – одна из лучших приманок для тараканов. Особенно сильно эти насекомые любят забродившие и сладкие напитки. Так, привлечь тараканов может открытый кувшин с квасом, который люди так часто пьют летом. Помните, что вывести насекомых достаточно сложно, поэтому не оставляйте забродившие напитки на столе. Храните их в холодильнике, так тараканы не почувствуют его запаха.

Сладости

Тараканы обожают подбирать мелкие крошки от сладостей. Если вы уроните на пол печенье, насекомые тут же соберутся, чтобы полакомиться им. Тараканов привлекает пища, богатая углеводами. Поэтому сладости для них – самое любимое угощение. Тараканы не упустят случая полакомиться зефиром, конфетами и шоколадом. Конечно, все эти продукты нельзя хранить в холодильнике. Поэтому старайтесь чаще убираться на кухне, выбрасывайте крошки и остатки сладостей, которые вы не планируете есть. Лучше лишний раз помыть пол, чем потом выводить тараканов, пытаясь подобрать действенную отраву для них.

Мясо

Тараканы не могут похвастаться идеальным зрением. Поэтому мясо от рыбы они на глаз не отличат. Зато легко определят, что за продукт лежит перед ними, по запаху. Особенно сильно тараканов привлекают ароматы жареной, жирной и копченой пищи. Это может быть кусок докторской колбасы или грудинки, которые вы оставили на столе. Не зря мясные продукты используют в качестве приманки, чтобы выманить тараканов.

Даже мыло и косметика

На самом деле тараканы – всеядные насекомые. В условиях нехватки пищи они могут есть даже синтетические вещи, пластик или металл. Больше всего им нравится мыло, потому что в нем есть жир, и косметика. Например, известно, что тараканов привлекают незакрытые шампуни и гели для душа с ярким ароматом. Иногда насекомые могут даже погрызть домашние растения.

Учитывайте, что тараканы часто селятся рядом с источниками воды. Она нужна им для размножения, там насекомые откладывают свои яйца. Через три месяца появляется потомство. Чтобы не допустить нашествия тараканов, следите за тем, чтобы дома не было сильной влажности. Если вы знаете, что соседи недавно травили насекомых, установите сетки на вентиляционные отверстия на кухне и в ванной.

Справиться с первыми тараканами, появившимися в доме, помогут приманки. В отличие от ядов, к ним у насекомых пока не выработался иммунитет.