Даже зоркий третий глаз защитить не сможет нас

Зря все-таки люди боятся порабощения роботами. Да и опасность искусственного интеллекта явно преувеличена. Зачем им нападать на нас, когда несчастное человечество добровольно отдает себя в рабство гаджетам?

Вот и бродят по улицам, кишащим не выдуманными, а вполне реальными опасностями, настоящие смартфонные зомби. Идут, уткнувшись в телефон, и не видят ни людей, ни машин. В наушниках грохочет что-то, лишь отдаленно напоминающее музыку, и никакие сигналы транспорта или окрики прохожих не поступают в их одурманенный мозг. Рабы собственных девайсов опасны не только для самих себя, но и для окружающих. Мало нам рисков на улицах города — а тут еще столкновения с кем-то, кого с большой натяжкой можно назвать homo sapiens, то бишь человеком разумным…

Знакомая картина? Для жителей мегаполисов всего мира — даже чересчур… Она-то и натолкнула южнокорейского промышленного дизайнера Пэнг Мин Ука (Paeng Min-wook) на мысль изобрести дополнительный источник, способный воздействовать на этих зомби. Решил он сконструировать «третий глаз» и водрузить туда, где ему, по всяким мистическим представлениям, и полагается быть. На лоб, естественно, куда же еще.

28-летний изобретатель нацепил его сам, чтобы продемонстрировать во время прогулки по улицам Сеула, как можно предотвратить столкновения «смартфонных зомби» с объектами. Это, по его словам, «сатирическое решение» призвано заставить людей «осознать серьезность» собственной зависимости от смартфонов. Пэнг утверждает, что такое роботизированное глазное яблоко можно смело прикреплять ко лбу человека, что позволит тому углубиться в виртуальный мир, не травмируя себя и окружающих.

Работает «третий глаз» автоматически: определяя, когда пользователь опускает голову, чтобы посмотреть в телефон, он открывает свое полупрозрачное веко. Если человек приближается на расстояние одного-двух метров к препятствию, гаджет подает звуковой сигнал, предупреждая владельца об опасности. Он наивно надеется, что устройство заставит человечество «оглянуться на себя».

По мнению Пэнга, так и будет выглядеть человек будущего — с третьим глазом во лбу. Одно не продумал его создатель — как заставить смартфонных зомби вытащить из ушей наушники. Стоило бы, наверное, снабдить человека третьей рукой, дающей ему ощутимый толчок, или ногой, в нужный момент пинающей беднягу, чтоб тот остановился.

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