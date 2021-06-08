Не требуют ухода: балконные цветы, за которые не придется беспокоиться, уехав в отпуск

Лето – сезон каникул, которые обычно длятся около недели, а иногда и дольше. Не всегда можно найти отзывчивых соседей, которые будут поливать ваши цветы, пока вы путешествуете. Но не беда! Если рядом нет друзей или родственников, которые способны помочь, мы предлагаем вам описание нескольких цветов, которые вы можете смело оставить на балконе, даже если планируете отсутствовать в течение очень длительного времени. Они продержатся долгое время без вашего ухода даже при очень высоких температурах и недостатке воды.

Барвинок (главное фото)

Барвинок – один из комнатных цветов, который любит сухую легкую и рассыпчатую почву. Вам может показаться, что в горшке нет ни капли воды, но яркому барвинку и не нужно много. Поливать его следует, только когда вы заметите, что листья растения начинают немного увядать.

Даже небольшое количество воды может быстро оживить барвинок. Он способен противостоять засухе и жаре, пока находится в хорошо освещенном месте, но не подверженном прямому воздействию солнца.

Фикус Бенджамина

Это красивое комнатное растение с разноцветными светлыми листьями идеально подходит для балкона и не требует много воды, а жара его не беспокоит. Фикусу нравится находиться на свету, но не под прямыми солнечными лучами. Если создать ему такие условия, то он проживет даже при двухнедельном отсутствии хозяев дома.

Бегония

Бегонии с темно-коричневато-красноватыми листьями – идеальные балконные цветы, которые практически не нуждаются в воде и выдерживают высокую температуру. Даже если горшок с бегонией легкий, как перышко, а почва крошится, растение все равно выглядит идеальным.

Герань

Она идеально подходят для летнего сезона, так как не нуждается в большом количестве воды, а солнце, даже если оно светит прямо на нее, совершенно не беспокоит это растение.

Герань, наверное, самый выносливый балконный цветок, и наверняка, когда вы вернетесь из отпуска, то обнаружите, что она цветет и прекрасно себя чувствует.

Клеродендрум или “невинная любовь”

Многие совершают ошибку, активно поливая клеродендрум, что приводит к усыханию листьев и быстрой гибели растения. На самом деле оно похоже на барвинок – любит очень малое количество воды, а почва должна быть почти рассыпающейся.

Дипладения

Дипладения также идеально подходит для летнего сезона. Хорошо полейте растение перед отъездом в отпуск, а когда вернетесь, оно будет свежим и зеленым.

Плющ

Плющ – прекрасное дополнение к цветущим балконным цветам, тем более что он совсем не прихотливый. Растет в тени даже в жару, почти без полива.

Каланхоэ

Мясистые листья каланхоэ содержат солидные запасы воды. Поэтому поливать его нужно очень редко и очень небольшим количеством жидкости. Таким образом, каланхоэ идеально подходит для выращивания цветов, если вы часто надолго находитесь вдали от дома.

Хотя эти цветы могут выдерживать отсутствие полива и высокие температуры, всем им важно находиться на свету, но не подвергаться прямому воздействию солнца. Если у вас есть навес на балконе, спустите его вниз, слегка затеняя окна, или поставьте цветы по углам балкона, чтобы солнце их не обжигало.