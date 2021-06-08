Асимметричный боб и не только: лучшие прически для тонких волос

Хорошая прическа, как и макияж, может творить чудеса. Удачно подобранная стрижка способна зрительно сделать лицо моложе и подчеркнуть его черты. Стрижки для тонких и безжизненных волос придадут им объема у корней и сделают образ более полноценным. Вот четыре модных предложения таких вариантов стрижек.

Рваный боб

Одна из более подходящих стрижек для тонких волос – это рваный боб. Эта прическа добавляет объема волосам и делает лицо стройнее. Что немаловажно, этот вариант делает акцент на стильной асимметрии.

Как выглядит рваная прическа боб? В этом случае пряди спереди заканчиваются на уровне подбородка и вдобавок обнажается шея. За счет рваных прядей и многослойности волосы выглядят объемнее и привлекательнее. Прекрасным дополнением к этому виду стрижки является челка. Посмотрите, как выглядит эта прическа.

Стрижка пикси

Наше следующее предложение – главный тренд 2020 и 2021 годов, то есть стрижка пикси. Такой вариант сделает вас визуально моложе. К тому же прическа выглядит очень стильно и добавляет в образ изюминку и дерзость. В этой стрижке волосы короче сзади и по бокам и длиннее сверху и спереди.

Такой вид короткой стрижки прекрасно подойдет женщинам, которые не хотят долго укладывать волосы по утрам.

Асимметричный боб

Это одна из разновидностей классического боба, пользовавшаяся большой популярностью в начале 21-го века. Что интересно, в последнее время она снова стала очень модной. Главной особенностью этой стрижки является то, что пряди сзади короче, а спереди и по бокам немного длиннее. Асимметрия также может присутствовать относительно двух сторон прически – к примеру, слева короче, а справа длиннее.

Французский боб

Наш список заканчивается еще одной разновидностью боба. Французский боб – одна из самых популярных стрижек для обладательниц тонких и не слишком объемных волос. Важно отметить, что эта прическа короче традиционного боба, она отличается наличием затемненной челки и легким волнистым эффектом. Это делает пряди более густыми и плотными.

Стрижка выглядит кокетливо и женственно. Такой крой лучше всего подходит людям с треугольным лицом. При этом мы не рекомендуем его обладательницам круглой или квадратной формы.

Как зрительно добавить объема тонким волосам? Очень важный элемент, о котором мы часто забываем, – это пробор. Если вы расчесываете пряди одним и тем же способом в течение длительного времени, а прядь находится в одном и том же месте, волосы истончаются, теряют объем и упругость. Поэтому стоит менять место пробора каждые несколько недель.