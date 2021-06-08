Как использовать арбуз для красивой кожи лица: 4 простых рецепта масок

Арбуз – сочный плод, который освежает нас в летнюю жару. Если нанести его на лицо, то он отлично увлажняет и питает кожу благодаря высокому содержанию воды. Он делает эпидермис мягким, эластичным и свежим. В статье мы поделимся несколькими рецептами арбузных масок для лица, которые следует использовать в летнее время.

Чем полезен арбуз для кожи

Арбуз состоит преимущественно из воды. Это помогает увлажнить и освежить кожу в летнее время.

Этот плод богат витаминами A, C и E. При наружном применении они проникают глубоко в эпидермис. Эти полезные вещества тонизируют и омолаживают кожу, предотвращая возрастные изменения.

Арбуз содержит большое количество антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений. Поэтому арбузные маски особенно полезны летом, когда кожа постоянно облучается ультрафиолетом.

Для удаления загара

Под воздействием ультрафиолетовых лучей наша кожа вырабатывает меланин. Этот пигмент придает эпидермису темный цвет. Легкий загар выглядит красиво, но чрезмерное солнечное облучение приводит к появлению пигментных пятен. Маска с арбузом и медом защитит ваше лицо от ультрафиолета и уменьшит пигментацию.

Выжмите сок из арбуза и охладите. Смешайте его в равных пропорциях с медом.

Умойтесь холодной водой и насухо вытрите кожу. Нанесите полученную массу на лицо и шею. Через полчаса смойте состав холодной водой.

Для упругости кожи

Летом мы часто находимся под солнечными лучами. Это старит эпидермис и способствует появлению морщин. Чтобы вернуть коже упругость, приготовьте состав из холодного арбузного сока и йогурта. Эта маска сделает ваше лицо молодым и сияющим.

Возьмите продукты в следующих пропорциях:

свежевыжатый арбузный сок – полстакана;йогурт – столовая ложка.

Для маски вам понадобится биойогурт без добавок и подсластителей. Перемешайте его с арбузным соком. Намажьте полученную массу на шею и лицо. Оставьте маску на 20 минут. Затем смойте состав холодной водой.

Увлажняющая маска

Это маска идеально подходит для сухой кожи. Такой эпидермис особенно страдает летом от недостатка влаги. Увлажняющая арбузная маска комплексно воздействует на кожу. Лимон мягко отшелушит и удалит омертвевшие клетки. Арбуз и мед насытят эпидермис влагой и питательными веществами.

Вам понадобится:

арбузный сок – пара столовых ложек;лимонный сок – столовая ложка;мед – чайная ложка.

Хорошо перемешайте все продукты. Покройте лицо и шею полученной массой. Держите состав на коже 10-15 минут, а затем тщательно умойтесь.

Для сияния кожи

Арбузная маска с молоком придает коже сияние. После ее применения лицо выглядит более светлым и ярким. Используйте сырое молоко. Оно обладает хорошими очищающими свойствами. Молочный жир увлажняет кожу и насыщает ее влагой. Сок арбуза сделает ваше лицо свежим и моложавым.

Возьмите равные части сырого молока и арбузного сока. Хорошо перемешайте ингредиенты. Очистите лицо и нанесите на него приготовленную маску. Через 20-25 минут смойте состав прохладной водой.

Заключение

Маски из арбуза идеально подходят для лета. В жаркое время года кожа часто пересыхает и обгорает. На ней появляются участки чрезмерной пигментации. Арбузный сок в сочетании с другими полезными продуктами поможет устранить эти проблемы.