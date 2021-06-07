“Железный занавес”

Протесты белорусов на польско-белорусской границе

AFP-JIJI Jun 6, 2021

Белорусский активист с символом оппозиции – традиционным белорусским флагом на демонстрации на границе Польши и Беларуси в субботу. AFP-JIJI

BOBROWNIKI, POLAND – БЕЛОРУСЫ, с накинутыми на плечи бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции, в субботу протестовали на границе с Польшей, призывая президента Александра Лукашенко отменить закрытие границы.

«Европа: время действовать!» и «Пожалуйста, примените санкции!» можно было прочесть на плакатах, которые держали в руках десятки протестующих выстроившихся вдоль дороги, забитой сотнями грузовиков, ожидающих прохождения пограничного контроля.

«У меня такое ощущение, что “железный занавес” снова на своём месте. Это пугает», – сказала Любовь Ковальчук, которая переехала в Польшу в декабре прошлого года после ареста за свою активистскую деятельность.

«Это разбивает семьи», – говорит Ковальчук, 42-летняя женщина с короткими рыжими волосами.

Ее 63-летняя подруга Катя Мирзоева, стояшая в нескольких сотнях метров от пограничного пункта, сказала, что ее соотечественники-белорусы «живут в клетке».

После спорного переизбрания в прошлом году Лукашенко, который, при поддержке России, правит Беларусью с 1994 года, страну с населением 9,5 миллионов человек, потрясли беспрецедентные массовые протесты.

22 декабря Лукашенко объявил о закрытии сухопутной границы – якобы из-за пандемии, хотя многие белорусы подозревают, что это был еще один способ подавить протесты.

Граница между Беларусью и Польшей, членом ЕС и НАТО, остается открытой для движения товаров.

Ковальчук сказала, что дважды смогла вернуться в Беларусь, потому что у нее была польская виза.

Но теперь, после международных протестов связанных с арестом журналиста-диссидента на рейсе Ryanair, который в прошлом месяце был перенаправлен и вынужден приземлиться в Минске, Беларусь запретила выезжать даже людям с иностранным видом на жительство.

Закрытие «показывает, что правительство нелегитимно. Это еще одна форма насилия над своими гражданами, над белорусами », – сказала 26-летняя Татьяна Кулевич, которая выехала из Беларуси в прошлом году и сейчас живет в Белостоке в Польше.

«Это страшно. Люди вынуждены переходить границу незаконно, иначе они попадут в тюрьму», – сказала Кулевич, присутствовавшая на акции вместе со своим мужем Русланом, журналистом белорусского новостного портала Hrodna.life.

«Многие люди хотели бы уехать, потому что все устали жить в страхе», – сказал 29-летний мужчина, глядя на протестующих бивших в барабаны и дудевших в трубы, некоторые дальнобойщики гудели в знак солидарности с ними.

Пара сказала, что раньше они могли лететь через Латвию, но теперь этот вариант невозможен.

После ареста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги на перенаправленном рейсе, ЕС запретил все полеты из Беларуси.

Это сделало выезд еще более трудным для тех немногих, кто мог бы уехать.

Но сторонники оппозиции возлагают вину за сложившуюся ситуацию на Лукашенко.

«Это Лукашенко закрыл сухопутную границу», – сказала 30-летняя Лена Живоглод, организатор пограничных протестов, которая также была вынуждена покинуть свою страну в прошлом году из-за своей политической активности.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Лукашенко открыть границу для «экстренной эвакуации», заявив, что у белорусов должен быть шанс «сбежать от режима».

Живоглод сказала, что протестующие намерены остаться на несколько дней и могут попытаться заблокировать въезд грузовиков из Беларуси, чтобы подчеркнуть, что ЕС должен ввести экономические санкции.

«У белорусов нет времени на размеренные действия. Мы просим Европу принять масштабные, немедленные и эффективные санкции», – сказала она.

ЕС пригрозил экономическими санкциями, возможно, против прибыльного белорусского экспорта, такого как нефть, газ и калий, которые используются для производства удобрений.

Товарооборот между Беларусью и Польшей до пандемии в 2019 году составлял около 3 миллиардов долларов (2,5 миллиарда евро).

В обычное время многие белорусы также едут в Польшу или эмигрируют в нее. В 2019 году Польша выдала около 400 тысяч виз для граждан Беларуси.

На данный момент изгнанные белорусы мало что могут сделать, кроме как наблюдать, как дипломатия крутится вокруг их родины, и надеяться, что что-то изменится.

«Мы ждем, мы ждем», – сказал Руслан Кулевич. Указывая на протест, он добавил: «Может быть, это как-то поможет открыть границу».