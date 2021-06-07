Bosch открывает в Германии завод по производству микросхем стоимостью 1,2 млрд долларов

Немецкий поставщик технологий и запчастей Роберт Бош открыл в понедельник в Дрездене, Германия, фабрику по производству микросхем стоимостью 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов), что стало крупнейшей инвестицией в истории компании. Завод, который будет в основном снабжать клиентов автомобильной промышленностью, является важным сигналом к ​​тому, что подключенные и электромобили останутся здесь.

«Независимо от того, о какой трансмиссии мы говорим… нам всегда нужны полупроводник и датчик», — сказал TechCrunch исполнительный вице-президент Bosch по автомобильной электронике Йенс Фабровски.

Завод будет заниматься первичной обработкой или изготовлением пластин в процессе производства полупроводников. Пластины диаметром 300 мм будут отправлены партнерам, обычно в Азии, для упаковки и сборки полупроводников.

300 миллиметров — это «новая область техники», — пояснил Фабровски. В отличие от пластин диаметром 150 или 200 мм, которые производятся на соседнем заводе Bosch в Ройтлингене, Германия, пластины большего размера обеспечивают большую экономию на масштабе, поскольку вы можете производить больше отдельных чипов на пластину.

Завод площадью 77 500 квадратных футов будет работать на основе того, что Bosch называет «AIoT» — термином, который объединяет искусственный интеллект и Интернет вещей для обозначения полностью подключенной и управляемой данными системы, уникальной для этого предприятия. По словам Фабровски, Bosch будет иметь данные в режиме реального времени не только о примерно 100 машинах, но также о мощности, воде и других аспектах объекта — до 500 страниц данных в секунду. Алгоритм, управляемый ИИ, должен немедленно обнаруживать аномалию на любом из подключенных датчиков.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, после ввода в эксплуатацию на заводе будет работать около 700 человек.

Неясно, поможет ли завод решить проблему продолжающейся глобальной нехватки полупроводников, которая вынудила таких автопроизводителей, как General Motors и Ford, сократить объемы производства и временно закрыть производственные мощности.

«В тот момент, когда мы решили [to build the plant] это было обусловлено исключительно технологией », — сказал Фабровски. «Было ясно, что нам нужно перейти на 300 [millimeters], и нам нужно было инвестировать в дополнительные мощности ».

Производство чипов для электроинструментов начнется в июле, а в сентябре начнется производство чипов для автомобилей. По словам Фабровски, на изготовление полупроводникового чипа обычно уходит более 20 недель, включая 600 отдельных этапов на одном только заводе по производству полупроводников.

Компания также инвестирует 50 миллионов евро (61 миллион долларов) в расширение чистых помещений на своем заводе в Ройтлингене, заявил член совета директоров Bosch Харальд Крегер на брифинге для СМИ в понедельник.

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