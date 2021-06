Экс-участник One Direction Лиам Пейн разорвал помолвку с Майей Генри

Сегодня на YouTube вышел новый выпуск авторского шоу британского предпринимателя Стивена Бартлетта “Дневник генерального директора” (The Diary Of A CEO), гостем которого стал Лиам Пейн. Во время беседы бывший участник группы One Direction неожиданно признался, что сейчас одинок, и его отношения с возлюбленной Майей Генри закончены.

Да, я сейчас один. Я разочарован в себе, потому что продолжаю причинять людям боль. Это меня раздражает. Я просто не очень хорош в отношениях. И мне надо еще поработать над собой, прежде чем снова с кем-то сойтись, – сказал Лиам в интервью. Певец искренне признался, что причина разрыва в нем и что решение разойтись – лучшее для них обоих.

И без них (отношений) я чувствую себя лучше. Не лучше от того, что я сделал, но это должно было случится. Так будет лучше для нас обоих, – сказал артист. Лиам Пейн и Майя Генри

Впервые о романе между молодыми людьми заговорили в сентябре 2019 года, когда папарацци запечатлели их вместе. В то же время Майя опубликовала романтический снимок с Лиамом в Instagram. Про нее известно не так много. Майя — дочь известного техасского адвоката Томаса Дж. Генри и имеет латиноамериканские корни. Когда ей исполнилось 15, семья устроила для нее вечеринку в честь кинсеаньера (латиноамериканское совершеннолетие), потратив на нее 5 миллионов долларов. Кстати, в том же возрасте, по сообщеиям британских источников, она впервые увидела Лиама: группа певца One Direction тогда проводила встречу с поклонниками, и Майя была в числе фанатов.

До Майи у Лиама был мимолетный роман с Наоми Кэмпбелл и Кайро Двек, а еще раньше – долгие отношения с певицей Шерил Коул. К слову роман с Шерил — практически перевернутый сценарий отношений Лиама с Маей. Коул была судьей на шоу The X Factor, после которого и прославился Лиам, и знала молодого человека с 17-летнего возраста. При этом встречаться они начали через 6 лет после этой встречи в 2016 году, а в 2017 у них родился сын Беар. Однако спустя 1,5 года после рождения сына музыканты одновременно объявили о расставании и с тех пор никак не комментировали свою личную жизнь.

Лиам Пейн и Шерил Коул Кайро ДвекА прошлым летом стало известно, что Лиам сделал предложение руки и сердца своей 20-летней возлюбленной, модели Майе Генри. Эту информацию на эксклюзиве сообщило британское издание Daily Mail, а в подтверждение — опубликовало последние фото пары. На снимках Лиам и Майя покидали ресторан Аркадия Новикова в центре Лондона, и на пальце у девушки красовалось кольцо с бриллиантом стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов. Сотрудники ресторана также рассказали журналистам, что за ужином Генри постоянно с гордостью демонстрировала украшение окружающим.