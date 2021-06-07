Подопечный бывшего игрока команды из Рыбинска стал звездой итальянской Серии А

07.06.2021, 17:49, Новости

Теги: Спорт, Футбол

Известный в прошлом футболист Сергей Серебренников, который сейчас трудится в качестве агента, начинал свою карьеру в Рыбинске, а сейчас занимается делами одной из главных звезд Восточной Европы.

Серебренников делал свои первые шаги в футболе именно в Рыбинске, куда попал совсем еще юным 19-летним парнишкой. В местном клубе «Вымпел», выступавшим тогда в Третьей лиге, молодой полузащитник провел 8 матчей и даже успел отметиться забитым мячом, но после того, как у клуба начались проблемы с финансированием, Сергей вынужден был покинуть Рыбинск и отправиться в поисках игровой практики сперва в вологодское «Динамо», а затем в ярославский «Шинник».

Уже после этого карьера Серебренникова резко пошла вверх – он перебрался в стан гранда украинского футбола, киевского «Динамо», где поработал под руководством легендарного Валерия Лобановского. А затем был бельгийский этап карьеры Сергея, и именно в этой стране он решил повесить бутсы на гвоздь, занявшись другой футбольной деятельностью – агентской.

Сейчас у Серебреникова немало подопечных, но самым известным игроком, с которым сотрудничает этот функционер, безусловно, является Руслан Малиновский. Полузащитник, выступающий за итальянскую «Аталанту», где также играет футболист сборной России Алексей Миранчук, выдал потрясающий сезон за коллектив из Бергамо, став лучшим бомбардиром Серии А – невероятное достижение!

Теперь на Малиновского «положили глаз» многие другие топ-клубы Старого света, и, по мнению экспертов беттинг-рынка, вероятность того, что Руслан сменит «Аталанту» на более престижную команду, уже этим летом, весьма высока. Например, если скачать мобильную версию Leonbets – одну из самых авторитетных беттинг-контор на отечественном рынке, то выяснится, что самые высокие шансы переманить к себе Малиновского у английского «Челси», ставшего недавно победителем Лиги чемпионов, а также итальянского «Ювентуса», который жаждет вернуть себе титул лучшей команды Серии А, которым владел 9 лет подряд.

Серебренников, являющийся агентом Малиновского, пока не спешит комментировать дальнейшую судьбу своего звездного подопечного, предпочитая дождаться результатов выступлений Руслана на Евро-2020, куда игрок пробился вместе со своей национальной сборной. Тем не менее, Сергей не отрицает – предложений по хавбеку действительно немало, и в ближайшее летнее трансферное окно он будет одним из главных «проспектов» на европейском рынке.

Так что в каком-то смысле и Рыбинск поучаствовал в рождении футбольной звезды из Италии. Ведь кто знает, как пошла бы карьера Сергея Серебренникова, не попади он в свое время в «Вымпел», а вместе с этим все могло бы сложиться иначе и в жизни его именитого подопечного.