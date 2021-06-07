С 2022 года выдача загранпаспортов будет производиться только при одобрении регионального отделения “Единой России”

С 2022 года для оформления заграничного паспорта россиянам потребуется одобрение от регионального отделения “Единой России” – об этом заявили в пресс-службе партии, анонсируя пакет нововведений, который будет введён после выборов в Госдуму.

Для выдачи загранпаспорта органы будут требовать справку единого образца с рекомендацией от партийного органа по месту прописки, а также характеристику личных и моральных качеств. Подать заявку можно будет через сайт партии или на Госуслугах, о решении россиян будут извещать в течение трёх месяцев.

Подобная мера, отмечают в “Единой России”, поможет повысить облик российского туриста за рубежом, сократить число “невозвращенцев” (россиян, остающихся на ПМЖ в других государствах) и даже повлияет на ситуацию с “утечкой мозгов”. Положительные решения будут приниматься чаще в тех случаях, когда заявитель имеет партийный стаж, не замечен в оппозиционной деятельности, не имеет родственников-экстремистов или иноагентов, включая “потенциальных нарушителей”.

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