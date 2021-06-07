 

С 2022 года выдача загранпаспортов будет производиться только при одобрении регионального отделения “Единой России”

07.06.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 2022 года для оформления заграничного паспорта россиянам потребуется одобрение от регионального отделения “Единой России” – об этом заявили в пресс-службе партии, анонсируя пакет нововведений, который будет введён после выборов в Госдуму.

Для выдачи загранпаспорта органы будут требовать справку единого образца с рекомендацией от партийного органа по месту прописки, а также характеристику личных и моральных качеств. Подать заявку можно будет через сайт партии или на Госуслугах, о решении россиян будут извещать в течение трёх месяцев.

Подобная мера, отмечают в “Единой России”, поможет повысить облик российского туриста за рубежом, сократить число “невозвращенцев” (россиян, остающихся на ПМЖ в других государствах) и даже повлияет на ситуацию с “утечкой мозгов”. Положительные решения будут приниматься чаще в тех случаях, когда заявитель имеет партийный стаж, не замечен в оппозиционной деятельности, не имеет родственников-экстремистов или иноагентов, включая “потенциальных нарушителей”.

Источник: Кolibri.Рress



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Эксперты предупреждают россиян о высокой опасности бессимптомного течения COVID-19

09.11 / Мнение: Аристотель о демократии, достойные зарплаты и чёрные протесты в Нигерии

26.05 / В США потерпел крушение боевой истребитель

10.11 / «Только за большие деньги»: Бородина рассказала, в каких проектах она работает

24.05 / СМИ: собаки могут с высокой точностью обнаруживать SARS-CoV-2 по запаху пота

07.07 / Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

07.06 / Кайтинг, сэндбординг и закаты в горах: самые необычные ретриты Объединенных Арабских Эмиратов

21.02 / Ученые разгадали секрет появления тяжелых осложнений у здоровой молодежи при COVID-19

05.04 / Мнение: Изба-читальня. Мысли дилетанта

22.05 / Мнение: Посветите, пожалуйста, лицом…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика