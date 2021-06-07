 

Редкий выход: Бейонсе и Джей Зи на баскетбольном матче в Бруклине

07.06.2021, 17:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джей Зи, как известно, ярый фанат баскетбола. Музыкант многие годы болеет за команду “Бруклин Нетс”, поэтому пропустить очередную игру своих любимчиков с их давним соперником – клубом “Милуоки Бакс” – он не мог. На матч, который состоялся в Нью-Йорке в рамках второго раунда плей-офф НБА на домашней арене “Бруклин Нетс”, в “Барклайс-центр” в Бруклине, музыкант прибыл с супругой Бейонсе. Знаменитости сидели в первом ряду, поэтому фотографы смогли запечатлеть буквально каждую эмоцию супругов.

Для певицы поход на баскетбол стал редчайшим светским выходом за последние несколько месяцев. Поболеть вместе с мужем Бейонсе пришла в ультракоротком черном латексном платье и кардигане David Koma, расшитом камнями. Свой образ артистка дополнила туфлями на шпильке Chrisitan Louboutin и черным клатчем. Почти весь матч, в отличие от своего мужа, Бейонсе не снимала медицинской маски. Джей Зи выглядел более расслабленно: за игрой он наблюдал в спортивных штанах, черной футболке и кроссовках.
Бейонсе и Джей Зи

Несмотря на довольно напряженную игру, Джей Зи находил время для того, чтобы уделить внимание своей любимой. Супруги держались за руки, переговаривались и вели себя, как влюбленные на первом свидании. К слову, любимая команда рэпера выиграла со счетом 115-107.

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, а спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Мнение: Нелюдь в погонах

14.04 / Рабочие завода «Звезда» объявили забастовку в поддержку Владимира Путина

16.08 / Лукашенко увидел угрозу для России в мирных белорусских протестах

27.02 / У представительства ФБР в Москве дерутся люди, располагающие информацией о местонахождении Евгения Пригожина

19.04 / Названы регионы России с самым высоким уровнем социально-экономического развития

29.10 / Курение в детстве повышает риски преждевременной смерти

02.06 / Свадебные наряды Кейт Миддлтон, Хейли Бибер и других невест, которые всегда в моде

12.11 / “Я ощущала вашу любовь”: Дарья Донцова сообщила об излечении от COVID-19

13.04 / Устранявших утечку в парке газовщиков задержали по подозрению в осквернении символа воинской славы

30.04 / Ученые: В Средневековье заболеваемость раком была в десять раз выше современного уровня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика