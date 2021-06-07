Редкий выход: Бейонсе и Джей Зи на баскетбольном матче в Бруклине

Джей Зи, как известно, ярый фанат баскетбола. Музыкант многие годы болеет за команду “Бруклин Нетс”, поэтому пропустить очередную игру своих любимчиков с их давним соперником – клубом “Милуоки Бакс” – он не мог. На матч, который состоялся в Нью-Йорке в рамках второго раунда плей-офф НБА на домашней арене “Бруклин Нетс”, в “Барклайс-центр” в Бруклине, музыкант прибыл с супругой Бейонсе. Знаменитости сидели в первом ряду, поэтому фотографы смогли запечатлеть буквально каждую эмоцию супругов.

Для певицы поход на баскетбол стал редчайшим светским выходом за последние несколько месяцев. Поболеть вместе с мужем Бейонсе пришла в ультракоротком черном латексном платье и кардигане David Koma, расшитом камнями. Свой образ артистка дополнила туфлями на шпильке Chrisitan Louboutin и черным клатчем. Почти весь матч, в отличие от своего мужа, Бейонсе не снимала медицинской маски. Джей Зи выглядел более расслабленно: за игрой он наблюдал в спортивных штанах, черной футболке и кроссовках.

Бейонсе и Джей Зи

Несмотря на довольно напряженную игру, Джей Зи находил время для того, чтобы уделить внимание своей любимой. Супруги держались за руки, переговаривались и вели себя, как влюбленные на первом свидании. К слову, любимая команда рэпера выиграла со счетом 115-107.

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, а спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной.