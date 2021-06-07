 

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

07.06.2021, 15:32, Разное
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4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Последние не стали долго ждать и публично поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

А источники, близкие к британской королевской семье, говорят, что герцог и герцогиня Кембриджские даже направили в США подарок в честь рождения их дочери. Какой, правда, не сообщается.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Кстати, сами Меган и Гарри уже поблагодарили всех за поздравления и теплые пожелания. На официальном сайте их благотворительной организации Archewell появилось заявление от самих родителей:

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи.

Принцы Уильям и Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Напомним, отношения Меган и Гарри с их британскими родственниками сейчас можно назвать натянутыми. В начале марта Меган Маркл обвинила членов британской королевской семьи в том, что они якобы всерьез были обеспокоены цветом кожи их с принцем Гарри сына Арчи Харрисона еще до его рождения. Об этом герцогиня Сассекская прямым текстом заявила в интервью телеведущей Опре Уинфри:

До рождения ребенка не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.

Это громкое заявление бросило тень как на репутацию британской королевской семьи, так и на отношения братьев – принца Уильяма и принца Гарри. Кейт Миддлтон тоже не была рада этому интервью: в нем Меган рассказала, что та перед свадьбой довела ее до слез. На похороны принца Филиппа Меган не приехала, а после них инсайдеры рассказывали, что общение Гарри с родственниками было прохладным и более чем сдержанным. Правда это или нет, доподлинно неизвестно, но что герцог Сассекский покинул пределы Великобритании накануне 95-летия своей бабушки, – факт.

Инсайдеры говорят, что Кейт пытается наладить общение между братьями, но, возможно, они и сами не хотят этого: так, на предстоящем церемонии открытия памятника в честь их матери, принцессы Дианы, каждый из них произнесет свою речь.



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