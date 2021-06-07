Кейт Уинслет стала посланницей L’Oréal Paris: “Требуется смелость поверить, что вы этого достойны”

В полку посланниц красоты L’Oréal Paris прибыло: теперь представлять марку на международной арене будет звезда фильмов “Титаник”, “Вечное сияние чистого разума”, “Дорога перемен”, “Чтец” и многих других – Кейт Уинслет. В честь нового назначения актриса дала большое интервью, рассказав о своей борьбе со стереотипами, комплексами и личном отношении к красоте.

О несовершенствах:

Пришлось потрудиться, чтобы прийти к тому, чтобы перестать извиняться за себя и принимать свои несовершенства. Я очень рада присоединиться к женскому сообществу L’Oréal Paris, чтобы сказать, что требуются смелость и сила духа, чтобы поверить, что вы этого достойны. Иногда вам может казаться, что вы всего этого не заслуживаете… У нас у всех бывают такие моменты, и именно это делает нас людьми. Однако все больше повторяя эти слова и полностью осознавая то, кем вы являетесь на самом деле, как бы вы себя ни определяли, со временем, поверив в себя, вы тоже ощутите, что вы этого достойны.

О ролевых моделях:

Я бы сказала, что мне очень повезло иметь целый круг близких подруг, на которых я действительно могу рассчитывать, когда хочу поделиться чем-то личным. Все они хорошо меня понимают и, что еще более важно, всегда скажут мне правду. А что касается ролевых моделей, то я безмерно восхищаюсь матерями. Особенно теми, кто поднимает семью, не имея для этого достаточных ресурсов. Для меня такие женщины — настоящие героини. Настоящие ролевые модели. Поскольку неважно, насколько трудной может быть жизнь, именно этим женщинам приходится двигаться дальше просто потому, что у них нет иного выбора. Такие женщины восхищают меня и вызывают уважение больше всего.

О самооценке:

Жизненный опыт помог мне стать той, кем я являюсь сейчас, а время стало моим лучшим другом для моей самооценки. Я научилась мириться со своими несовершенствами и не быть к себе слишком строгой. Я осознала, что именно благодаря самым трудным моментам в своей жизни я стала собой, и больше не стремлюсь к изменчивым идеалам во внешности, которые у меня могли быть в 20 с чем-то лет, когда я была намного наивнее и уязвимее. Но самым главным стало появление у меня своей собственной чудесной семьи. Гордость, которую я испытываю, находясь рядом с детьми, и радость, которую мне приносит наблюдение за тем, как они растут примерными, добрыми, скромными, и есть то, в чем я вижу свою истинную заслугу.

О ритуалах красоты:

Я делаю все очень быстро. Мне приходится. Утром я всегда умываю лицо холодной водой и вытираю полотенцем. Затем увлажняю кожу. Если на улице солнечно, наношу крем с защитой SPF 30. На самом деле я не использую много косметики в повседневной жизни. Возможно, небольшое количество консилера, чтобы скрыть покраснения и темные круги под глазами. Я подкручиваю ресницы, и если наношу тушь, то это Объем Миллиона Ресниц. Она бесподобна!

О любимых продуктах L’Oréal Paris:

Лак для волос Elnett! Я пользуюсь этой серией уже много лет. Более того, мои дети говорят, что, если чувствуют этот запах, где бы они ни находились, он напоминает им обо мне. Я даже помню, как моя мама тоже пользовалась Elnett, так что это средства, полные ностальгии для нас. И Préférence. Это отличное решение, когда нужно быстро привести волосы в порядок, особенно полезное средство во время локдауна!