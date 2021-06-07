Звезда сериала “Тайны Смолвиля” Том Уэллинг стал отцом во второй раз

44-летний американский актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале “Тайны Смолвиля”, и его супруга Джессика стали родителями во второй раз. Об этом 33-летняя Джессика рассказала в минувшее воскресенье в своем Instagram-аккаунте, где опубликовала первое фото малыша. На кадре малыш лежит в белом комбинезоне, а вокруг его обнимают руки отца, мамы и старшего брата.

Роклин Фон, добро пожаловать в нашу семью, – подписала она снимок новорожденного, обнародовав имя сына.

Фото из сторис Джессики

О том, что супруги ждут второго ребенка, Уэллинг сообщил лично в январе, приняв участие в записи подкаста Inside of You, который ведет его друг и коллега Майкл Розенбаум.

Майкл: Уже можно поздравлять с тем, что скоро ты снова станешь отцом?

Том: Каким отцом? (Смеется)

– так в шутливой форме друзья обсудили счастливую новость, не обнародовав пол будущего ребенка. Уэллинг назвал семью – свою жену Джессику и двухлетнего сына Томсона – своей главной группой поддержки. Джессика, в свою очередь, подтвердила новость о беременности, репостнув публикацию Розенбаума и написав просто “Да!”.

Том и Джессика Уэллинг с сыном До встречи с основательницей Saddle Club Джессикой Роуз Ли, о помолвке с которой Том Уэллинг объявил в 2018 году, он был женат на модели Джейми Уайт. В 2015-м Том и Джейми развелись, за 13 лет брака так и не став родителями. Джессика и Том впервые стали мамой и папой 5 января 2019 года – на свет появился их сын Томсон Уайлд Уэллинг. А 30 ноября 2019-го влюбленные поженились.

Актер Том Уэллинг наиболее известен по роли Кларка Кента в сериале “Тайны Смолвиля”, который выходил на экраны с 2001 по 2011 год. Также он снялся в таких фильмах, как «Туман» (2005), и двух частях фильма «Оптом дешевле» (2003 и 2005). В 2019 году актер принял участие в съемках сериала “Бэтвумен” с Руби Роуз в главной роли – в одном из эпизодов он снялся в роли Кларка Кента.

Том и Джессика Уэллинг

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Публикация от Jessica Rose Lee Welling (@jessicarosewelling)