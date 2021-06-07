На реализацию федеральной программы по развитию шмелеводства выделят 500 млрд рублей

В ходе стратегической сессии «Экология», организованной «Единой Россией» на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ), обсуждались вопросы защиты окружающей среды.

Одним из важнейших направлений для защиты окружающей среды партийные эксперты назвали шмелеводство. Поскольку отрасль находится в упадке и нуждается в инвестиициях, на её развитие выделят 500 млрд рублей.

– Нам удалось добиться последовательной реализации законов, направленных на защиту окружающей среды: мы увеличили количество особо охраняемых территорий и ограничили доступ к ним, ввели спецпропуска, чтобы никто из ненужных лиц не мог там несанкционированно рыбачить или охотиться, соответственно, не мусорил, не разводил костры. Теперь нужно поддержать флору. Как известно, деревья остро нуждаются в опылении, и никто лучше шмелей не обладает такими качествами. Я сам большой знаток шмелей, развожу их который год, ну и не только их развожу, но поддержать шмелеводство мы просто обязаны, – заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Для финансирования программы шмелеводства будут задействованы средства Фонда национального благосостояния. Помимо прямых грантов шмелезаводчикам, их освободят от уплаты НДС и предоставят кредитные средства со ставкой не выше 2 % годовых. Контролировать реализацию инициативы поручено государственной инспекции по надзору над шмелеводством – Росшмелеводство. Также отрасль под свой личный контроль пообещал взять Дмитрий Медведев.

—