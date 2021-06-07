Секрет красоты королевских особ: 5 рецептов домашних молочных ванн с мятой, ягодами и не только

Нельзя недооценивать достоинства молока как для здоровья, так и для красоты нашего тела. Оно дарит коже мягкость, гладкость и увлажнение. Так почему бы вам не воспользоваться важными преимуществами этого природного средства и не научиться готовить молочные ванны, которые с незапамятных времен использовались для ухода за кожей?

О полезных свойствах этого природного ингредиента знала даже древнеегипетская царица Клеопатра. На протяжении долгих лет она стабильно несколько раз в неделю принимала ванну из ослиного молока (которое мы заменим коровьим).

Кроме того, древние индийские тексты из свитков аюрведы также говорят о пользе молочных ванн, называя их секретом красоты.

Важность увлажнения

Наша кожа ежедневно борется с загрязнениями из окружающей среды, собственным салом и плохой экологией. Давайте протянем руку помощи самому важному и большому органу! Для этого необходимо как можно раньше начать ухаживать за покровами и напитывать их полезными веществами. Это поможет сохранить кожу мягкой и эластичной, скажется на обмене веществ и своевременной утилизации старых клеток. Нежная кожа после нескольких процедур будет благодарна вам за заботу!

Рецепты ванн, предоставленные ниже, по некоторым сведениям являются фаворитами членов королевской семьи. Кроме того, увлажнение кожи молочным компонентами хвалят именитые модели и голливудские актрисы.

Итак, скорее знакомьтесь с пятью простыми рецептами домашних ванн. Они сделают вашу кожу подтянутой и упругой. Нижеприведенная информация действительно поможет вам сохранить молодость и красоту!

Молоко и мед

Ингредиенты, необходимые для приготовления:

3-4 литра молока;2 чашки меда;мягкая хлопковая ткань.

Шаг первый. Растопите мед до жидкого состояния. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке интервалами по 10 секунд.

Шаг второй. Тщательно перемешайте молоко с медом.

Шаг третий. Дайте смеси настояться в течении нескольких часов.

За час до принятия ванны возьмите чистую хлопчатобумажную ткань и погрузите ее в смесь молока и меда. За это время она пропитается полезными ингредиентами. Выливать эту смесь в воду не нужно!

После того как вы проведете в ванне или душе 10-15 минут, можете смело переходить к молочно-медовой процедуре. Используйте ткань, чтобы натереть ею все свое тело. При желании можете нанести молочно-медовую смесь на волосы.

Держите эту полезнейшую массу на теле в течение пяти минут. Как только это время закончится, осторожно смойте ее теплой или прохладной водой (зависит от степени вашей закаленности). Последнее полоскание следует провести розовой водой, которая помогает удалить запах молока с тела и волос.

Предупреждение: мед – это один из самых сильных аллергенов. Поэтому прежде чем преступить к процедуре, проведите тест на аллергическую реакцию на небольшом участке тела (даже если при употреблении в пищу эти ингредиенты не вызывают никаких тревожных симптомов). Это относится и к другим нижеприведенным рецептам.

Молоко и мята

Ингредиенты, необходимые для приготовления:

1 чашка пасты из листьев мяты;1 большая миска молока (3-5 литров);мягкая хлопковая ткань.

Шаг первый. Хорошо перемешайте молоко и мяту.

Шаг второй. Оставьте получившуюся смесь на час в холодильнике. За это время она настоится и активирует свои уходовые свойства.

Перед тем как использовать смесь, достаньте ее из холодильника за 30-40 минут.

После принятия ванны или душа натрите свое тело молочно-мятной смесью с помощью мягкой ткани из хлопка. Осторожно помассируйте каждую область, чтобы кожа впитала полезные свойства этих продуктов. Продолжайте процедуру в течение 5-10 минут, а затем смойте остатки смеси водой комфортной температуры.

Молоко и ягоды

Ингредиенты, необходимые для приготовления:

2 чашки ягодного ассорти (около 350 грамм);1 большая миска молока (2-5 литров).

Шаг первый. Тщательно очистите ягоды от загрязнений.

Шаг второй. Взбейте ягоды и молоко в миксере, пока цвет массы не изменится.

Шаг третий. Дайте смеси настояться в течение нескольких часов.

Возьмите чистую хлопчатобумажную ткань и погрузите ее в ягодную смесь. Натрите ею каждый сантиметр своего тела, уделяя особое внимание зонам, которые постоянно контактируют с окружающей средой (руки, ноги). Это поможет восстановить нормальную циркуляцию лимфы и удалит ороговевшие клетки. Смойте смесь после 10 минут после нанесения.

Молоко и лепестки роз

Эта ванна считается действительно шикарной не только по эффекту, но и по способу принятия. Почувствуйте себя королевой, купаясь в такой роскоши!

Шаг первый. Возьмите пакет свежих и чистых лепестков роз и опустите их в ведро, полное молока.

Шаг второй. Добавьте молоко с лепестками роз в ванну с комфортной для вас температуры.

Проведите 10-15 минут в ванне с молоком, затем начните аккуратно массировать кожу с помощью специальной губки или мягкой ткани из хлопка. После этого тщательно смойте с тела остатки розово-молочной смеси.

Такую ванночку можно делать отдельно для ног. Для этого уменьшите количество ингредиентов в 3-4 раза и приготовьте смесь так, как описано выше. Погрузите ноги в ванночку на 10 минут, протрите их специальной мочалкой, зачем тщательно смойте остатки смеси обычной водой.

Молоко и яйца

Ингредиенты, необходимые для приготовления:

2 яичных белка;чаша с молоком (примерно 1 литр);100-200 мл розовой воды:1-2 ч. л. меда.

Шаг первый. Смешайте яичный белок и молоко.

Шаг второй. Добавьте в получившуюся смесь розовую воду и мед. Тщательно перемешайте (можете использовать блендер).

Шаг третий. Дайте смеси немного настояться.

Опустите в смесь чистую хлопчатобумажную ткань или специальную губку и протрите ею все тело. После этого ополосните кожу прохладной водой.

Польза молочной ванны для здоровья

Многочисленные преимущества молочной ванны включают в себя:

питание кожи;удаление омертвевших клеток кожи благодаря обилию альфа-гидроксикислоты и молочной кислоты;при использовании меда, мяты, розы и ягод кожа становится устойчивее к ультрафиолетовому излучению солнца;антиоксиданты из ягод и лепестков роз помогают бороться со свободными радикалами, которые вызывают проблемы с кожей и опухоли;яичный белок позволяет коже формировать защитные слои коллагена.

Принимайте молочные ванны, получайте удовольствие и оставайтесь шикарными и сияющими!