Банда Гиллмора: Расколотые сказки

1971 — это название года и Apple Документальный сериал TV + объявлен годом, когда музыка все изменила. Это также количество часов, в течение которых бывший президент вел свой блог From the Desk Of. Нет это не правда. Но это удовлетворительно. Тезис фильма 1971 года заключается в том, что музыка внезапно стала популярной через полтора года после даты продажи Битлз. Фактически, создатели фильма представляют собой очень хорошие аргументы в пользу этого, имея множество студийных съемок Элтона Джона, Исаака Хейса, Энди Уорхола и семьи Лауд, а также семьи Осмондов. Я знаю, это звучит так, будто я саркастичен. Я был бы лучше на борту, если бы на юге Франции было немного меньше зомби Кейта Ричардса и немного больше невероятных сеансов Гобелена, которые заставляли землю двигаться у нас под ногами, а небо кувыркалось, но из-за к концу года музыка видимо сохранилась, я купил бит,

В 2021 году можно было бы использовать немного этого лечения. В «Анатомии Грея», который был отложен по времени на 8 месяцев или около того до пика пандемии, финал сезона ускорил время, чтобы синхронизироваться в основном с настоящим. This Is Us началось в настоящем, затем промелькнуло на 4 года до точки, находящейся на полпути между настоящим моментом и предыдущим всплеском, так далеко в будущее, что очевидно, что бытовая техника и стили стрижки, казалось, застопорились в инновациях и новых функциях. Скрытое сообщение: забудьте о разгульных просмотрах и работе из дома; это все разговоры о кулере и увлекательные темы, просто для ясности. С возвращением, Коттер.

Мы всего через несколько недель до начала эпохи вакцинации, и уже возвращаемся к старым нормам гораздо быстрее, чем прогнозируют эксперты. Twitter выпускает профессиональную версию за 3 доллара в месяц для французских и канадских журналистов, которая позволяет сохранять закладки и редактировать ошибки. Twitter Spaces нашла новую вкладку в мобильном клиенте, чтобы помочь обнаруживать новые прямые трансляции, а Facebook изобрел Bulletin в качестве стартера для стерилизованных аполитичных, ориентированных на частное общественное радио информационных бюллетеней со встроенными правилами Clubhouse — избегая Apple Налог на продажу приложений в магазине приложений в размере 30% за счет создания подписки вне приложения%-to-be-named-later. Неудивительно, что будущее едва ли можно отличить от этого четверга. Но не путайте мое отсутствие возмущения ни с чем, кроме полной поддержки трех основных планов, предложенных на данный момент. Я на самом деле думаю, что мы увидим начало некоторого реального изменения формы в экономике создателей, как мы видели раньше, когда Том Вулф и Кен Кизи тестировали электрическую кислоту в куче, и все, что когда-либо писал Курт Воннегут.

Пятьдесят лет назад мы видели, что происходит, когда талант берет верх над учреждением. В 1972 году учреждение наносит ответный удар, в 1973 году кассеты воспроизводятся, в 1974 году даже президент Соединенных Штатов должен стоять голым. Основная правда в том, что каждый год — это время, когда музыка берет верх. Революция по-прежнему не транслируется по телевидению, на этот раз с добавлением интерактивности. Джони Митчелл вечно сидит, заводя двигатель в своей машине, ожидая на вершине холма:

Он легко заводит друзей

Он не похож на меня

Я с тревогой жду приговора

Теперь, где в городе может быть этот мальчик?

Автомобиль на холме © 28 ноября 1973 г .; Crazy Crow

из информационного бюллетеня Gillmor Gang

__________________

Банда Гиллмора — Фрэнк Рэдис, Майкл Маркман, Кейт Тир, Денис Помбриант, Брент Лири и Стив Гиллмор. Записано в прямом эфире пятница, 28 мая 2021 г.

Продюсер и режиссер Тина Чейз Гиллмор @tinagillmor

@fradice, @mickeleh, @denispombriant, @kteare, @brentleary, @stevegillmor, @gillmorgang

