Почему кольцо оставляет черный круг на пальце: причины потемнения

Вы уверены, что купленное вами золотое кольцо настоящее. Почему же тогда кожа чернеет под ним? На самом деле, это случается нередко, и тому есть несколько объяснений — от проблем с самим металлом до сигналов об ухудшении здоровья. Вот какие экологические, химические и биологические причины приводят к почернению кожи под кольцом. И вот что делать, чтобы этого избежать.

Золотое кольцо не только из золота

Прежде чем выяснять причины, сначала узнайте, из чего сделано ваше золотое кольцо. Чистое золото, то есть 24-каратное, слишком мягкое для изготовления ювелирных украшений. По этой причине туда добавляют сплавы, чтобы придать изделиям прочность и долговечность. А уже от их процентного соотношения зависит та самая проба, о которой мы все знаем.

Некоторые из используемых металлов – это медь, серебро, никель и цинк. Чтобы сделать, например, 14-каратное золото, в сплаве должно быть 58,3 % чистого золота. Так что золото, которое у вас есть, не чистое. Следовательно проблема не в нем, а в других металлах, присутствующих в сплаве кольца. На это влияют экологические, химические и биологические аспекты. Само по себе золото не тускнеет.

Окружающая среда

Место вашего проживания может повлиять на то, что происходит с вашими украшениями. Если вы живете во влажном климате, а на вашей коже всегда есть влага, возрастет скорость потускнения металла. Другой аспект — живете ли вы у моря или океана.

Здесь воздухе есть соль или хлор, и когда они попадают на вашу кожу под кольцом, начинается коррозия. Черный цвет на руке означает пыль, возникшую в результате трения о металл.

Если же климат сухой, то, скорее всего, причина будет другой.

Химические процессы

При использовании в доме агрессивных моющих средств химические вещества в них вступают в реакцию с металлическим сплавом, и в результате на руке остается черный налет.

Другие химические вещества, вызывающие потускнение, — это те, которые содержатся в косметике. Компаунды в составе макияжа тонко трутся о металл и вызывают коррозию. Когда металл растирается на мелкие кусочки, он становится черным, а не серебристого цвета, чего можно было бы ожидать.

Биологические причины

Химия вашего тела также может стать причиной того, что ваш палец станет черным. Пот на коже имеет кислую среду, и в сочетании со сплавами на золотом кольце появляется реакция, в результате которой кольцо обесцвечивается, а на пальце остается черный цвет.

Если кольцо время от времени оставляет на вас черную метку, вспомните, что вы ели в тот день, чтобы можно было отказаться от этих продуктов. Также существует фактор гормональных изменений, из-за которых кольцо может среагировать и оставить некрасивую отметину.

Как предотвратить обесцвечивание?

Есть несколько способов носить золотое кольцо, не беспокоясь о том, что под ним образуется черная метка. Во-первых, всегда проверяйте качество украшения перед покупкой. Если вы купили его по цене намного дешевле рыночной, то вполне вероятно, что у вас позолоченное кольцо, а не настоящее изделие.

Если же кто-то купил ювелирное изделие для вас, он мог сделать это неосознанно, поэтому не обвиняйте его. Когда вы покупаете что-то, не получив полной информации о металлах, использованных при изготовлении кольца, вы получите что-то фальшивое. Поэтому перед покупкой вам следует задать несколько вопросов ювелиру или продавцу.

Держите кожу сухой

Чтобы уберечь кожу от загрязнения, держите подальше от кольца мыло и лосьоны. Когда вы моете руки и затем наносите увлажняющий крем, обязательно снимите украшение. Химические вещества в мыле и лосьоне вступят в реакцию с металлическими сплавами и оставят вам черный след.

Кроме того, когда вы находитесь в душе, в бассейне или в океане, снимите кольцо. При ношении украшений нужно сохранять сухой не только кожу, но и само украшение. Если же ваша кожа имеет тенденцию быть все время влажной, купите порошок без оксида цинка, который вы можете нанести на руки, чтобы впитать влагу.

Отгородите кожу от кольца

Есть несколько способов создать барьер между кольцом и кожей. Вы можете приобрести ювелирный лак, который можно использовать для создания блестящего барьера. Не обязательно наносить его на все кольцо – только на внутреннюю часть.

Наиболее часто используемый трюк — нанесение прозрачного лака для ногтей опять же на внутреннюю часть кольца. Через некоторое время он сотрется. Вы узнаете об этом, когда на коже появятся темные круги, но вы всегда можете нанести лак повторно.

Лучший способ ухаживать за золотым кольцом

Когда дело доходит до того, чтобы ваше кольцо выглядело новым, вам придется использовать мягкое мыло и воду. Вы можете замочить украшения на час или больше в теплой воде с небольшим количеством жидкого мыла. После этого возьмите мягкую ткань и аккуратно протрите металл, пока все видимые пятна не исчезнут.

Вы также не должны переусердствовать, чтобы не вызвать потускнения. Делайте это, только когда для этого есть очевидная причина. Выбирайте мягкую ткань — бумажные полотенца и тому подобное могут поцарапать металл, особенно с учетом того, что золото мягкое.