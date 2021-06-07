 

ХАМАС заранее предупредил об отсутствии планов по осуществлению терактов на самолёте Джо Байдена

07.06.2021, 8:54, Разное
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Палестинское исламистское движение ХАМАС на своём официальном сайте опубликовало сообщение, в котором говорится об отсутствии у организации планов по совершению терактов на самолёте президента США.

ХАМАС предупредил об отсутствии планов по осуществлению терактов на самолёте президента США– В связи с появлявшимися недавно лживыми сообщениями об угрозах осуществления терактов нашей организацией, распускаемыми правительствами отдельных государств, преследующих свои политические цели, Исламское Движение Сопротивления (ХАМАС) официально заявляет. Движение не планирует осуществлять теракты на борту президента США, во время его полёта на саммит, проводимый 16 июня в Женеве, а также на обратном пути. В случае появления сообщений об угрозах таких терактов, они не будут соответствовать действительности. Не ведитесь на провокации. Не дайте себя обмануть, – говорится в заявлении.

Руководство ХАМАС также призвало другие исламистские организации поступить подобным образом, чтобы «не дать втянуть себя в политические разборки диктаторских режимов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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