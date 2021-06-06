Грета Тунберг призвала переходить с молока на пальмовое масло

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась к «прогрессивному человечеству» с призывом уничтожать коров, которых она назвала главным виновником глобального потепления.

А поскольку коровье молоко часто употребляется в пищу и для приготовления блюд, люди столкнутся с необходимостью его замены, в качестве которой шведка предлагает использовать пальмовое масло.

– Мы должны обязательно вырезать всех коров ради спасения человечества. От этого животного много вреда и никакой пользы. Даже коровье молоко и продукты, производимые из него, можно заменить лучшими по качеству и более дешёвыми из пальмового масла. Пальма – это безвредное растение. Наши предки жили на пальмах. Страны, которые первыми перейдут с молока на пальмовое масло, за ними будущее, – отметила экоактивистка.

Также Тунберг попросила международное сообщество ввести санкции против Индии за самое большое в мире поголовье рогатого скота.

На заявление экоактивистки отреагировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве заверили, что Россия занимает ведущие позиции в мире по переходу с молока на пальмовое масло.

—