Что Кейт Миддлтон носит для придания стройности ногам: деталь, доступная каждой

Каждый образ Кейт Миддлтон идеален, он полностью соответствует ее статусу жены наследника британского престола. Ее одежда не просто стильная — она подобрана с умом, так, чтобы можно было скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства герцогини.

Об одном секрете Кейт Миддлтон напишу ниже.

Деталь гардероба, от которой ноги стройнее

Кейт Миддлтон ловко использует один дизайнерский прием, который позволяет выгодно подчеркивать стройность своих ног, визуально удлиняя их при этом.

Герцогиня очень любит бежевые лодочки — в них весь секрет. Правда, есть одна особенность: дело не просто в бежевых лодочках — их оттенок должен максимально подходить под тон кожи ног. Наличие каблука для стройнящего эффекта обязательно, он должен быть не ниже 7 см.

В чем секрет этого трюка? Дело в том, что такие лодочки будто бы продолжают ноги. От этого они кажутся не только длиннее, но и стройнее. Так что использование лодочек в тон кожи ног — отличный лайфхак для женщин, недовольных объемами ног.

Единственное, чего следует избегать, — ремешков на обуви в области щиколотки. Такие визуально “обрезают” ноги, отчего они выглядят короче и даже полнее, чем есть на самом деле. Получается эффект, обратный ожидаемому.

С чем носить такие лодочки

Лодочки телесного цвета — деталь гардероба, приобретение которой под силу не только герцогине, но и любой женщине. Но с чем их можно носить не на светские приемы, а в повседневной жизни?

На самом деле, лодочки телесного цвета — вещи универсальная, их можно сочетать с разными стилями, кроме разве что спортивного.

Наиболее выигрышный вариант — сочетание такой обуви с платьем-футляром или юбкой такой же модели, длиной до колен или чуть ниже. Лодочки телесного цвета прекрасно сочетаются с офисными стилем — строгими брюками или даже джинсами сдержанного фасона.

Как видите, лодочки телесного цвета — не только стильный, но и выгодный элемент женского гардероба.