Домашний творог и тренировки на свежем воздухе: 56-летняя Жанна Эппле и ее секреты молодости и хорошей фигуры

Жанна Эппле не перестает удивлять своих поклонников молодостью, стройностью и неуемной жизнерадостностью. Трудно поверить, что актрисе 56 лет – она невероятно свежа и естественна.

Жанна совершенно не стесняется своего возраста и секретов красоты не скрывает. Актриса за натуральность, она против хирургических методов омоложения, да и чрезмерное увлечение косметологическими процедурами для поддержания красоты не особо приветствует.

Уход за лицом

Себя Жанна Эппле называет лентяйкой в плане ухода за собой и считает, что главную роль здесь играют гены. Актриса уверена, что своим внешним видом она обязана родителям и благодарит их за хорошую генетику.

Жанна подчеркивает, что ее профессия обязывает хорошо выглядеть, но не менять себя кардинально, а сохранять свою индивидуальность.

Актриса признается, что имела опыт применения ботокса в 2002 году. Ощущения были крайне неприятными – три месяца ее мышцы были неподвижны.

Жанна доверяет свое лицо исключительно профессионалам. Один-два раза в месяц она посещает косметолога для проведения пилингов с целью убрать остатки грима. По мнению актрисы, благодаря хорошему очищению кожа дольше остается молодой. Также она ходит на массаж и спа-процедуры.

В жизни Жанна предпочитает натуральный макияж, лишь ресницы любит красить яркой тушью.

Еще один секрет хорошей кожи – это постоянное увлажнение. Средство для увлажнение у нее всегда с собой. Также она всем советует больше спать и пить много негазированной воды.

Дома Жанна обходится минимальным уходом. Утром она встает, чистит зубы, умывается обычным мылом и накладывает любую увлажняющую маску, купленную в магазине.

Тренировки на воздухе

Актриса с детства дружит со спортом. Тренеры спортивных секций заметили ее в начальной школе. С первого класса она наряду с учебой активно занималась художественной гимнастикой и получила звание мастера спорта. Кроме этого она увлекалась плаванием и фигурным катанием.

Сейчас по утрам ее можно встретить в парке рядом с домом на пробежке. Она специально выходит пораньше, когда нет народа, иначе узнают, подходят, разговаривают и отвлекают от занятий. Кроме пробежки она делает упражнения на растяжку.

Жанна утверждает, что от тридцатиминутных тренировок она получает столько адреналина, что просто не может от этого отказаться.

Чтобы поддерживать стройность талии, актриса крутит тяжелый обруч с шипами. Она советует делать это всем женщинам по 15 минут в день, чтобы избавиться от живота. Актриса считает живот и второй подбородок главными врагами красоты и молодости.

После тренировки Жанна не ест в течение двух часов. Она выпивает лишь стакан воды с лимоном, правда, иногда позволяет себе выпить чашку кофе.

Питание

Жанна Эппле находится в превосходной форме: при росте 162 см она весит 50 кг. Актриса признается, что она гурман, любит проводить время у плиты и красиво раскладывать пищу на тарелке. Она не готова отказываться от хорошей еды. Но этого делать, по ее мнению, вовсе и не нужно.

Ее принцип – делить порцию, которую она могла бы съесть глазами, на четыре части и съедать только четверть.

Жанна не ест раньше 12 часов. Лучшая еда для нее – это суп. Как утверждает актриса, ей нужна горячая еда, поэтому, где бы она ни была днем, она всегда находит, где ей съесть тарелку супа. Вечером она приходит домой и во время приготовления еды для младшего сына позволяет себе перехватить, например, ложку салата или котлетку.

Главными помощниками в поддержании хорошей формы актриса считает домашний творог, который она постоянно покупает на рынке, и чистую простую воду.

Салат от Жанны Эппле

Для перекуса она делает низкокалорийный овощной салат, рецепт которого очень прост. Для него нужно взять средних размеров морковь, свеклу и огурец, немного белокочанной капусты, топинамбур и грецкие орехи. Овощи нарезать тонкой соломкой, топинамбур – как можно мельче, грецкие орехи порубить. Заправить майонезом и украсить листиками петрушки. Салат получается очень вкусным, есть после него не хочется около трех часов.

А еще Жанна очень жизнерадостная, харизматичная и всегда излучает счастье. Актриса утверждает, что благодаря спорту при стрессе у нее включаются дополнительные возможности. Женщина научилась внутренне группироваться в любой жизненной ситуации и всегда идти вперед, несмотря ни на что.