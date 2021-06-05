Эльдар Рязанов: «За тебя судьбу благодарю» – посвящение любимой женщине

Нине Скуйбиной было 49 лет, Эльдару Рязанову – 51 год, когда они поженились. За время этих отношений режиссер снял лучшие свои фильмы и написал лучшие свои стихи…

Эльдар Рязанов и Нина Скуйбина прожили вместе15 лет, наполненных любовью и взаимопониманием. К сожалению, любимая режиссера ушла слишком рано, оставив в его душе глубокую рану.

Познакомились они ещё в студенческие годы, но семейное счастье обрели много лет спустя, пишет Культурология. В то время, когда первый брак режиссера уже трещал по швам, он вновь встретил Нину Скуйбину. За несколько лет до этой судьбоносной встречи с Рязановым женщина овдовела. Её первый муж рано умер от тяжелой болезни — бокового амиотрофического склероза. Скуйбина осталась одна с малолетним сыном Николаем на руках.

Они встретились на съемочной площадке фильма «Берегись автомобиля». Тогда вся съемочная группа с интересом наблюдала за стремительным преображением именитого режиссера, который буквально сиял от счастья. Он снова был влюблен, чувствовал себя мальчишкой, красиво ухаживал за Ниной, а она робко отвечала ему взаимностью.

Рязанов все еще был официально женат, и за спиной Нины шептались о том, что она уводит чужого мужа из вполне счастливой семьи. Несмотря на все сплетни и пересуды, Скуйбина стала не просто любимой женщиной режиссера, но и его музой, источником вдохновения.

Рязанов решился подать на развод, но это решение было очень непростым. В своем письме первой супруге он признался: «Зоя, расставаться с тобой — все равно, что содрать кожу».

Годы, прожитые вместе с Ниной, проходили в любви. Она чувствовалась во всём: взглядах, жестах, стихах, которые писал Эльдар Александрович. Вот одно из его стихотворений:

Когда я просто на тебя смотрю,

то за тебя судьбу благодарю.

Когда твоя рука в моей руке,

то все плохое где-то вдалеке.

Когда щекой к твоей я прислонюсь,

то ничего на свете не боюсь.

Когда я глажу волосы твои,

то сердце замирает от любви.

Когда гляжу в счастливые глаза,

то на моих от нежности слеза.

Как-то, что чувствую, пересказать?

Ты мне жена, сестра, подруга, мать.

Не существует безупречных слов,

что могут передать мою любовь.

И оттого, что рядом ты со мной,

я добрый, я хороший, я живой.

Стих этот старомоден, неказист

и слишком прост, но искренен и чист.

С улыбкой светлой на тебя смотрю,

и жизнь, что вместе мы, благодарю.

В 1993 Нина Григорьевна заболела, у нее обнаружили онкологию. Рязанов боролся за жизнь жены до самого конца. Ей сделали операцию в Москве, затем в одной из лучших клиник Германии. Но жена Рязанова угасала на глазах. Она терпела и мужественно держалась до последнего.

Она ушла в мае 1994 года. Эльдар Рязанов тяжело переживал утрату, ему казалось, что вместе с любимой ушла и его жизнь. Спустя время Эльдар Александрович женился в третий раз, но до конца жизни в его комнате висел портрет его музы — Нины Скуйбиной.