Эльдар Рязанов: «За тебя судьбу благодарю» – посвящение любимой женщине
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Нине Скуйбиной было 49 лет, Эльдару Рязанову – 51 год, когда они поженились. За время этих отношений режиссер снял лучшие свои фильмы и написал лучшие свои стихи…
Эльдар Рязанов и Нина Скуйбина прожили вместе15 лет, наполненных любовью и взаимопониманием. К сожалению, любимая режиссера ушла слишком рано, оставив в его душе глубокую рану.
Познакомились они ещё в студенческие годы, но семейное счастье обрели много лет спустя, пишет Культурология. В то время, когда первый брак режиссера уже трещал по швам, он вновь встретил Нину Скуйбину. За несколько лет до этой судьбоносной встречи с Рязановым женщина овдовела. Её первый муж рано умер от тяжелой болезни — бокового амиотрофического склероза. Скуйбина осталась одна с малолетним сыном Николаем на руках.
Они встретились на съемочной площадке фильма «Берегись автомобиля». Тогда вся съемочная группа с интересом наблюдала за стремительным преображением именитого режиссера, который буквально сиял от счастья. Он снова был влюблен, чувствовал себя мальчишкой, красиво ухаживал за Ниной, а она робко отвечала ему взаимностью.
Рязанов все еще был официально женат, и за спиной Нины шептались о том, что она уводит чужого мужа из вполне счастливой семьи. Несмотря на все сплетни и пересуды, Скуйбина стала не просто любимой женщиной режиссера, но и его музой, источником вдохновения.
Рязанов решился подать на развод, но это решение было очень непростым. В своем письме первой супруге он признался: «Зоя, расставаться с тобой — все равно, что содрать кожу».
Годы, прожитые вместе с Ниной, проходили в любви. Она чувствовалась во всём: взглядах, жестах, стихах, которые писал Эльдар Александрович. Вот одно из его стихотворений:
Когда я просто на тебя смотрю,
то за тебя судьбу благодарю.
Когда твоя рука в моей руке,
то все плохое где-то вдалеке.
Когда щекой к твоей я прислонюсь,
то ничего на свете не боюсь.
Когда я глажу волосы твои,
то сердце замирает от любви.
Когда гляжу в счастливые глаза,
то на моих от нежности слеза.
Как-то, что чувствую, пересказать?
Ты мне жена, сестра, подруга, мать.
Не существует безупречных слов,
что могут передать мою любовь.
И оттого, что рядом ты со мной,
я добрый, я хороший, я живой.
Стих этот старомоден, неказист
и слишком прост, но искренен и чист.
С улыбкой светлой на тебя смотрю,
и жизнь, что вместе мы, благодарю.
В 1993 Нина Григорьевна заболела, у нее обнаружили онкологию. Рязанов боролся за жизнь жены до самого конца. Ей сделали операцию в Москве, затем в одной из лучших клиник Германии. Но жена Рязанова угасала на глазах. Она терпела и мужественно держалась до последнего.
Она ушла в мае 1994 года. Эльдар Рязанов тяжело переживал утрату, ему казалось, что вместе с любимой ушла и его жизнь. Спустя время Эльдар Александрович женился в третий раз, но до конца жизни в его комнате висел портрет его музы — Нины Скуйбиной.
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