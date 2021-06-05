Шильдик Kia Soul зарегистрирован в Индии.

— Доступен как с бензиновым, так и с электрическим двигателем во всем мире

— Может быть запущен в Индии в ближайшие годы

Kia India подала заявку на регистрацию товарного знака для названия «Душа» в Индии. Корейский автопроизводитель подал заявку на получение знака в апреле этого года, и в прошлом месяце заявка была принята и одобрена реестром. В настоящее время Kia Soul находится в третьем поколении и предлагается как в версиях с ДВС, так и с электромобилем.

На Auto Expo 2020 был представлен Soul EV, который намекнул на вероятный запуск внедорожника в стране. На данный момент в индийском портфолио бренда три модели — Sonet, Seltos и Carnival. Внедорожники Seltos и Sonet недавно были обновлены с новым логотипом бренда вместе с обновленными функциями, и дуэт продолжает собирать высокие продажи компании в стране. Kia также подтвердила новую модель к началу 2022 года, которая дебютирует в новом сегменте. Чтобы узнать больше о будущей модели, щелкните здесь.

На международном рынке Soul предлагается с 2,0-литровым атмосферным двигателем и 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Между тем, у электромобиля есть аккумулятор емкостью 64 кВтч, который выдает 198 л.с. и 394 Нм крутящего момента. Если он будет запущен в Индии, еще предстоит выяснить, какая версия предпочитает Kia для индийского рынка.

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