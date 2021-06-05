Только воск и любимые масла: рецепты твердого и жидкого крема для рук

Обычная косметика часто содержит синтетические и химические ингредиенты, которые не очень полезны для нашего здоровья и окружающей среды. В список вредных компонентов также можно включить микропластики, парабены, силиконы, искусственные ароматизаторы и консерванты. К сожалению, этот прайс-лист практически всегда встречается в обычных кремах для тела, рук и ног.

Избежать этой проблемы можно очень легко – сделать крем для рук самостоятельно. Такое домашнее средство основано на натуральных компонентах, а также ​​содержит питательное масло, которое смягчит сухую кожу и сделает ее эластичнее.

Такое решение проблемы позволит вам знать, какие ингредиенты вы используете для ухода за своей нежной кожей. Кроме того, вы избавите окружающую среду от лишней нагрузки. Вы не только избежите выброса пластиковых отходов, но и обережете планету от попадания химикатов в сточные воды.

Знакомьтесь с нижеприведенной информацией и создавайте средство для ухода самостоятельно!

Рецепт базового твердого крема

Базовый твердый крем крайне удобен в использовании, а также надежно ухаживает за сухой кожей. Он станет отличным спутником для перелета или поездки на море.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить твердый крем, вам понадобится:

кастрюля с горячей водой;чаша для водяной бани;предварительно очищенные силиконовые формы и контейнеры;кухонные весы;14 граммов воска (например, пчелиный или соевый воск);60 г сливочного масла на растительной основе (например, масла ши или какао-масла);5 капель эфирного масла органического качества;6 чайных ложек растительного масла, например оливкового или миндального.

Приготовление

Для того чтобы приготовить это удобное уходовое средство, вам нужно сделать несколько простых шагов:

Нагрейте воду в кастрюле и приготовьте к использованию чашу для водяной бани.Влейте воск в емкость и растопите его при воздействии средней температуры. Продолжайте, пока все комочки не растворятся.Добавьте все остальные ингредиенты (сливочное масло и жидкие масла, кроме эфирных) и топите их на водяной бане до полного растворения. Снимите с водяной бани. Хорошо перемешайте.Капните в смесь эфирное масло, перемешайте ее и вылейте в силиконовую форму.Дайте смеси, разлитой в формочки, застыть. Вуаля! Натуральный твердый крем для рук готов!

Рецепт жидкого крема для рук

Изготовление жидкого крема для рук практически не отличается от твердого – здесь отсутствует только воск и немного изменены пропорции.

По нижеприведенному рецепту можно приготовить около 180 мл средства. Это соответствует примерно двум маленьким тюбикам классического крема, купленного в магазине.

Что понадобится

Для приготовления крема для рук вам понадобится:

емкость с водой;чаша для водяной бани;предварительно очищенные емкости для наполнения;кухонные весы;100 грамм масла ши или какао-масла;80 г кокосового масла;2 столовые ложки растительного масла, например оливкового, миндального, жожоба или арганового;около 5 капель эфирного масла органического качества.

Как приготовить

Для того чтобы приготовить жидкий крем, вам нужно сделать несколько простых шагов:

Возьмите кастрюлю с нагретой водой и миску, подходящую для водяной бани. Растопите в ней масло ши масло и кокосовое масло.Добавьте в получившуюся смесь растительное и эфирное масло.Хорошо перемешайте и дайте немного остыть.Разлейте крем по удобным для вас емкостям. Домашний крем для рук готов!