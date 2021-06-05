 

Когда клубнику лучше не есть: 5 типов людей, которым нужно отказаться от ягоды в пользу своего здоровья

05.06.2021, 20:04, Разное
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В самый разгар клубничной поры хотелось бы напомнить, что вкусная и, безусловно, полезная ягода разрешена не всем. Есть некоторые случаи, в которых врачи предостерегают от употребления клубники. Все из-за свойств этой летней ягоды.

Аллергия

Запрет на употребление клубники касается прежде всего людей, склонных к аллергии — ягода может стать причиной развития патологии. Врачи рекомендуют употреблять ее с особой осторожностью в периоды обострений.

Все дело в антоцианах — веществах, окрашивающих ягоды в яркий красный цвет. Они могут стать провокаторами аллергии.

Высокое давление

Люди, у которых диагностировано повышенное давление, как правило, принимают препараты для снятия симптоматики и корректировки показателей. Такие препараты несовместимы с употреблением клубники. Нарушение такого запрета чревато повышением нагрузки на почки, что плохо для их здоровья.

Острая потребность в кальции

Людям, имеющим проблемы с суставами, тоже лучше отказаться от употребления клубники. Проблема — в клубничном соке, способном вызывать подагрический болевой синдром.

Другая причина — в щавелевой кислоте, которой в составе клубники предостаточно. В сочетании с кальцием, она образует оксалат кальция — нерастворимое вещество.

Да, в составе клубники присутствует некоторое содержание кальция, но организмом он не усваивается — скорее, наоборот, потребление ягод провоцирует уменьшение его запасов в организме. По этой самой причине людям, организм которых остро нуждается в кальции, лучше исключить клубнику из рациона.

Проблемы с желудком и кишечником

В составе клубники содержится немалое количество фруктовых кислот (одна из них — щавелевая), но раздражение слизистой кишечника и желудка вызывают не столько они, сколько мелкие косточки, расположенные на поверхности ягоды.

Первые в группе риска — страдающие гастритом и язвой. Гастроэнтерологи строго запрещают им есть клубнику, а при наличии остальных проблем с ЖКТ вопрос решается в индивидуальном порядке.

Даже если у вас не диагностированы проблемы с желудочно-кишечным трактом, рано утром все равно лучше держаться от клубники как можно дальше. Ее поедание на голодный желудок — верный путь к проблемам с его слизистой.

Маленькие дети

Не нужно кормить клубникой маленьких детей (особенно до года). Причина — в повышенном содержании антоцианов, способных вызвать аллергию (о них уже шла речь выше).

Во избежание появления аллергии у ребенка, запрещается есть клубнику беременным женщинам и кормящим матерям, даже несмотря на то что ягоды способны приносить пользу организму.



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