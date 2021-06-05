Козероги, Овны и не только: знаки зодиака, которые не возвращаются к бывшим

Не все дают партнерам второй шанс после разрыва. Некоторым и вовсе непонятно, как можно снова быть вместе с человеком, который от них уже однажды отказался. У этих знаков зодиака гордости хоть отбавляй, и они с уважением относятся к себе и своим чувства. Вымолить второй шанс у них не получится. Могут ли они сделать исключение? Да, но только в том случае, если партнер – это любовь всей их жизни и измена не была причиной расставания. Кто же эти гордецы?

Овен

Если говорят “упрямый как баран”, то это в некотором роде и к Овну относится. Он не любит, когда с ним спорят, а его терпения хватает на считаные минуты. Из-за своего пылкого темперамента он быстро теряет голову от новой любви и готов все сделать ради партнера. Овны умеют наслаждаться отношениями, могут быть стабильными и верными, но только если их вторая половинка не будет конфликтовать и согласится идти на компромисс.

В ссоре Овен такой же доблестный, как и греческий бог войны Арес: прав либо он, либо никто. Если Овен вдруг узнает, что ему изменили или каким-то другим образом предали (например, говорили что-то за его спиной), он поймет, что больше не хочет поддерживать такие отношения, и первым их разорвет. И не будет никакого шанса на возвращение: Овен знает, что заслуживает лучшего, поэтому смело шагает в будущее с высоко поднятой головой.

Козерог

Козерог – это настоящий зодиакальный инвестор. Вкладывая в отношения свое время, энергию и силы, он явно будет иметь большие планы на будущее со своим партнером. А вот если окажется, что у партнера другое видение совместного будущего или же он создает проблемы в отношениях, тогда Козероги поставят точку. Также часто бывает, что слишком практичных и расчетливых Козерогов бросают первыми. В любом случае шансов на возвращение нет. Козероги не из тех, кто дважды наступает на одни и те же грабли. Они умеют учиться на своих ошибках и считают, что возобновлять отношения с бывшим партнером – настоящая деградация для них как для личности.

Дева

Для Дев расставание – это своего рода постановление Верховного суда, которое звучит так: “Отныне этого человека в твоей жизни больше нет”. И по факту не важно, что стало причиной разрыва, в сознании этого земного знака стремление к восстановлений отношений нелогичное по своей природе, ведь люди не меняются. Девы считают, что лучше побыть одному и не иметь проблем, чем еще больше разочароваться. А еще Девы любят очищать свое пространство от вещей, которые хоть как-то напоминают о бывшем партнере. Им не жалко выбросить ни совместное фото, ни дорогой подарок.

Стрелец

На самом деле не имеет значения, почему Стрелец разорвал отношения. Возможно, кто-то задел его эго и попытался лишить его чувства свободы, но все это не важно. Этот огненный знак зодиака не думает о прошлом. Он предпочитает смело двигаться вперед и воспринимает разрыв как импульс к новому приключению. К тому времени, когда бывший решит вернуться, Стрелец может находиться уже в новых отношениях и жить на другом материке. Он не теряет времени даром и не дает вторых шансов.

Правда, нередко Стрельцы оказываются в одной постели с бывшими партнерами. Но не стоит путать это с возможностью восстановить отношения. Просто Стрелец хочет в очередной раз убедиться, что в постели он незаменим.

Скорпион

Скорпионы тоже не дают бывшим второго шанса. Представителей этого знака зодиака лучше не обижать: они хорошо видят слабые места партнера и могут так ужалить, что это оставит шрам на долгие годы.

Но вместе с тем Скорпионы часто начинают винить себя в разрыве. Они нередко прокручивают в голове сюжеты из серии “а что было бы, если” и тайно следят за своими бывшими. Чем больше Скорпионы любили партнера, тем сильнее они от него дистанцируются после разрыва. Конечно, они долго будут мечтать, чтобы тот приполз к ним на коленях и молил о прощении. И когда это произойдет, гордый Скорпион отвесит свое категоричное “нет”, возможно, и с некоторой долей сожаления, но с огромным удовлетворением, ведь получилось отомстить.