Кардиганы и еще несколько вещей, которые лучше не носить женщине за 35

С возрастом нужно обновлять гардероб, акцентируя внимание на удобных и простых вещах. Одежду возрастным красоткам лучше подбирать под тип фигуры, подчеркивая таким образом свой силуэт. Стилисты сделали подборку модных вариантов на каждый день для женщин старше 35.

Просто и со вкусом

Любая одежда будет выглядеть эффектнее, если сочетать ее с туфлями на каблуках. Конечно, женщинам в возрасте в первую очередь важен комфорт, но красивые туфельки визуально делают ножки стройнее и помогают улучшить общий вид образа. Поэтому на летний сезон стилисты советуют добавить в свой гардероб несколько вариантов обуви на каблуке.

Кстати, от модели, оттенка и материала изделия зависят варианты сочетания и возможность сделать яркий акцент. Платья, классические брюки, стильные юбки и даже обычные джинсы с высокой посадкой будут выглядеть красивее в сочетании с каблуками. Это женственный элемент гардероба.

Удобные нотки

Обувь на простой подошве или литой платформе смотрится не так эффектно, как туфли, но это вариант на каждый день. Балетки универсальны в плане сочетания и считаются наиболее комфортной обувью на летний период.

Соперничать с этими моделями могут только простые белые кроссовки, которые хорошо вписываются в повседневный образ. Если кроссовки на высокой платформе, то визуально образ становится стройнее.

Трендовые сочетание этого сезона – белые кроссовки, простые джинсы и обычная рубашка или светлая футболка. Возрастным красоткам лучше подбирать для себя светлые пудровые оттенки одежды. Они омолаживают и хорошо освежают образ. От слипонов и кедов лучше отказаться.

Сумки в стиле

Большие объемные сумки выглядят устарело, поэтому в гардеробе сейчас их быть не должно. Лучше отдать предпочтение компактным рюкзакам или вариантам поменьше, которые не будут отвлекать внимания от образа или сильно контрастировать с остальными деталями.

Сумки на длинном ремешке уже неактуальны. Сейчас в моде практичность и комфортность, поэтому аксессуары также нужно подбирать в соответствии с таким принципом.

Сумки с узорами и принтами также не впишутся в гардероб современной женщины.

Большие камни, контрастные украшения и броские детали на аксессуарах выглядят старомодно. Если раньше это был настоящий элемент стиля, то сейчас лучше отказаться от такого дополнения и отдать предпочтение более спокойным и простым вариантам. В тренде будут светлые, пудровых тонов сумочки с широким удобным ремешком и без дополнительных рисунков на поверхности.