Можно ли получить родовой дар в наследство: как им воспользоваться и что думают специалисты

Многие суеверные люди интересуются вопросом: можно ли получить в наследство родовой дар. Стоит отметить, что определенного ответа в этом случае нет, поскольку каждая ситуация уникально по-своему, а магические способности также могут быть разными. Все зависит от многих факторов.

Понятие магических способностей

Под родовым даром можно понимать опыт, который присутствовал в той или иной семье и передавался из поколения в поколение. Речь идет о даре ясновидения, колдовства, других магических способностях. Можно также с уверенностью сказать, что его можно получить в наследство. Иногда он передается из одного в другое поколение, в других случаях способностями обладают внуки и даже правнуки (через поколение или два).

Сила рода

В древности алхимиков также считали колдунами, поскольку они умели сделать из любого металла золото. То есть можно сказать, что это передача старинных ценных рецептов, способов (в современном мире это можно сравнить с авторскими правами).

Специалисты также полагают, что сила рода – это почитание традиций, общность принципов, схожесть точек зрения родных и близких людей. В такой атмосфере они проживают, применяя одну и ту же стратегию для воспитания своих детей. Вот и получается, что знания мамы или бабушки (не важно, какими они являются) передаются дочери или сыну (принято считать, что дар достается представителю одного пола, однако бывают и исключения).

Недостойная кандидатура

Предки также считали, что некоторые люди были просто недостойны передавать свой дар, поскольку очернили своим поведением честь всего рода.

Например, мать лечила людей и всячески им помогала (не делала ничего недостойного). Дочь занялась тем, что считается опасным и вредным для себя и окружающих (или вела непристойный образ жизни). В таком случае с большей степенью вероятности, дар матери так и умрет вместе с ней, поскольку, по сути, передать его некому (если в семье нет других детей или не нашлось того постороннего человека, которому мать могла бы доверится). В любом случае, передача дара в наследство здесь будет невозможна.

Родоначальник дара

Всем понятно, что дар появляется у кого-то одного, а затем может передаваться по всему роду и поколениям. Именно поэтому в семье, где никто из домочадцев не владеет необычными способностями, рождается ребенок, которого Высшие силы награждают сверхсилой. Этому ребенку нужно всячески способствовать развитию дара, поскольку за невыполнение своей миссии (а именно так нужно воспринимать способности) можно сильно поплатиться.

То есть необходимо не только помогать людям, но и передавать эти знания. В противном случае не будет выхода энергии, и она станет разрушительной в самом человеке (появятся пристрастия, зависимости и все возможные пороки, не сложится личная жизнь и карьера).

Усовершенствование дара

Есть несколько возможностей обрести дар:

Первой является сознательная передача от ваших предков. То есть люди старшего поколения передают свои навыки и умения (если это черная магия, человек просто не может умереть прежде, чем не «переселит» свою силу в другого человека). Обычно для этого начинают передачу еще задолго до смерти (например, мама учит различать травы свою дочь), чтобы все успеть.Второй вариант, если у вас уже присутствовал дар, который все это время «дремал». Сейчас он «проснулся», и вам обязательно следует начать над ним работать. А может, магические способности «стартуют» именно с вас. Поэтому вам необходимо развить их у себя, а затем передать потомкам.

Вместо заключения

Воспринимать появившийся или переданный дар нужно, как подарок. У вас есть возможность не только помочь себе и людям, но и сделать этот мир прекрасней. Только помните о том, что сейчас речь идет исключительно о добре и положительной энергии.