Запах поможет диете: какие эфирные масла способствуют похудению

Говорят, что здоровое питание и занятие спортом – единственный способ избавиться от нежелательного жира. Но есть и несколько других, весьма необычных, приемов, которыми можно воспользоваться, чтобы ускорить процесс похудения. И одним из них является ароматерапия.

Ведь все мы знаем, что эфирные масла очень полезны для здоровья и самочувствия, но оказывается, они также весьма эффективны и для похудения. Ведь, по мнению специалистов, вдыхание и втирание некоторых эфирных масел в кожу способно уменьшить аппетит и тягу к еде, повысить уровень энергии и ускорить процесс сжигания подкожного жира. Так что если у вас нет аллергии на эфирные масла, то обязательно внедрите их в свой процесс похудения, и совсем скоро вы увидите отличный результат в виде избавления от нескольких лишних килограммов.

Лимонное масло

Как и вода с лимоном, эфирное эфирное масло лимона также может помочь в похудении. Оно эффективно помогает выводить токсины из организма, повышает уровень энергии и поддерживает здоровое пищеварение. Исследования показывают, что вдыхание запаха лимонного масла также улучшает настроение и способствует расщеплению жировых отложений. А для максимального эффекта можно не только нюхать эфирное маслице, но и добавить пару-тройку его капелек в воду для увлажнителя воздуха.

Масло лаванды

Прежде всего, эфирное масло лаванды отлично снимает стресс, снимает напряжение и помогает лучше спать ночью. Но еще оно может оказаться полезным и при попытке сбросить килограммы и уменьшить тягу к нездоровой пище.

Для этого всего-то и нужно, что нанести 4-5 капель маслица себе на руку и понюхать ее. А для максимального эффекта рекомендуется наносить две-три капли этого эфирного масла на виски, запястья и заднюю часть шеи перед сном.

Масло мяты перечной

Масло перечной мяты способно не только помочь вам зарядиться энергией на весь день, оно также успокаивает воспаленные мышцы и сокращает время их восстановления после занятий спортом. Периодическое вдыхание аромата мяты перечной также подавляет тягу к нездоровой пище и заставляет человека чувствовать себя сытым и полным сил. А чтобы получить наибольший успокаивающий эффект, можно добавить себе в ванну четыре-пять капель масла и понежиться в ней 15-30 минут.

Масло грейпфрута

Как сам плод, так и эфирное масло грейпфрута помогают расщеплять жировые отложения и ускоряют обмен веществ. Исследование показало, что массаж живота с этим маслицем может в кратчайшие сроки уменьшить количество жира на животе и окружность талии.

Масло грейпфрута также позволяет регулировать частоту сердечных сокращений, улучшает процесс пищеварения и помогает снизить аппетит.

Имбирное масло

Имбирь частенько едят для избавления от лишнего жира. Да и имбирное масло тоже способно уменьшить воспаление, устранить стресс и тягу к сладкому и нормализовать пищеварение. Это масло также действует как термогенное средство, так что оно помогает сжигать жир и ускоряет метаболизм.

И чтобы получить максимальный эффект, всего-то и нужно добавить две или три капли имбирного масла в теплую водяную баню или периодически вдыхать аромат маслица прямо из бутылки.