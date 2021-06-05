 

“Второе рождение Поднебесной” (видео)

05.06.2021, 4:30, Разное
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Цветные кадры церемонии основания Китайской Народной Республики – драгоценный подарок России

By Global Times

Published: Jun 03, 2021 

В 15:00 1 октября 1949 года,  на башне над воротами Тяньаньмэнь,  председатель Мао Цзэдун торжественно провозгласил основание Центрального народного правительства Китайской Народной Республики. Так сбылась вековечная  мечта многих поколений китайцев. Эта сцена, вошедшая в историю как непреходящая классика, стала источником вдохновения для миллиардов китайцев.

Насколько мы могли вспомнить, все те  немногие известные  фотографии  церемонии основания Китайской Народной Республики (КНР) демонстрировавшиеся в фильмах и на телевидении  были черно-белыми. Почему нет фильмов  с  этим знаменательным и памятным событием?

В  действительности, центральное правительство  пригласило   не только  группу фотографов из Яньань чтобы увековечить  событие, но и пригласило советских кинематографистов, чтобы запечатлеть исторический момент в цвете. Они зафиксировали на пленке всё что  происходило в этот день, включая воззвание председателя Мао, поднятие национального флага, военный парад, массовое шествие и великолепный фейерверк. Однако буквально через несколько дней в комнате, где хранились десятки рулонов пленки, вспыхнул пожар, почти все они были уничтожены. Снимки  церемонии провозглашения основания государства, которые мы позже увидели, были черно-белыми и были сняты фотографами Яньань.

В сентябре 2019 года российский документальный фильм под названием «Второе рождение Поднебесной» привлек внимание многих китайцев и россиян. Люди были поражены, увидев в нем цветные кадры церемонии основания. Откуда же появились  эти  вроде бы сгоревшие пленки?

Председатель Мао Цзэдун провозглашает основание Китайской Народной Республики

По словам Алексея Денисова, режиссера-документалиста, он работал в Российском государственном архиве документальных кинофотодокументов над кадрами, снятыми в Китае в  те  годы, когда  наткнулся на около 200 коробок с цветными кадрами, позитивы из которых поблекли. Он решил изучить их более подробно и в конце концов обнаружил множество драгоценных материалов, которые никто никогда не видел.

Оказывается, в 1949 году, Советский Союз отправил в Китай группу кинематографистов-документалистов. В течение нескольких месяцев они запечатлели, как китайские коммунисты победили Гоминьдан. Перед церемонией основания КНР Иосиф Сталин предложил Лю Шаоци, который находился с визитом в Москве, чтобы Советский Союз помог снять церемонию в цвете. В то время как все думали, что все цветные кадры церемонии сгорели в огне, пленка, которую обнаружил Денисов, хранилась на складе со дня смерти Сталина. Помимо церемонии основания и сцен боев, было обнаружено огромное количество других материалов, включая виды Пекина, Шанхая и Гуанчжоу; а также кадры кинохроники из повседневной жизни, показывающие, во что были одеты люди, что они ели, как жили уличные торговцы и крестьяне и как выглядели их дома.

Камеры рассказывают истории. Обнаруженные кадры представляют церемонию основания и другие важные события, а также сцены из крупных городов в первые дни существования Народной Республики. Это было окно в  того  времени  Китай, и поэтому они  имеют  огромную историческую ценность.

Советский Союз был первой страной, признавшей КНР. Две страны официально установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. В 2019 году по случаю 70-летия основания КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, РФ предоставила Китаю редкий фильм, включающий цветные кадры церемония основания. Это знаменательный жест дружбы между двумя странами. В 2013 году, президент Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве первой остановки своего первого после вступления в должность  зарубежного визита. Он и президент Владимир Путин открыли новую главу в китайско-российских отношениях. С 2013 года председатель Си посетил Россию восемь раз. Каждый раз он  видел свидетельства  крепкой связи между двумя народами и плодотворных результатов двустороннего сотрудничества.

Как сказал председатель Си на собрании, посвященном 70-летию установления дипломатических связей между Китаем и Россией, «прошедший 70-летний исторический опыт полностью демонстрирует, что Китай и РФ были, есть и останутся добрыми соседями и партнерами».



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