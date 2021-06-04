 

Нигерия приостанавливает Twitter операции, говорит платформа, «подрывает ее корпоративное существование»

04.06.2021, 19:52, Разное
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Правительство Нигерии через Министерство информации и культуры объявило сегодня о своем решении приостановить деятельность платформы социальных сетей. Twitter в стране.

В заявлении, сделанном министром информации и культуры Лай Мохаммедом и подписанном его помощником по СМИ Сегуном Адейеми, говорится, что телекоммуникации в стране не позволяют нигерийцам использовать Twitter.

Вот заявление министерства:

Федеральное правительство приостановило на неопределенный срок деятельность службы микроблогов и социальных сетей. Twitter в Нигерии. Министр информации и культуры Альхаджи Лай Мохаммед объявил о приостановке в заявлении, опубликованном в Абудже в пятницу, сославшись на преждевременное использование платформы для деятельности, которая может подорвать корпоративное существование Нигерии.

Министр сказал, что федеральное правительство также поручило Национальной радиовещательной комиссии (NBC) немедленно начать процесс лицензирования всех операций OTT и социальных сетей в Нигерии ».

Сегодняшнее объявление является кульминацией событий, произошедших на прошлой неделе. Вчера, Twitter удалил твиты и видео президента Мухаммаду Бухари, угрожающего секте IPOB в юго-восточной части страны. Платформа социальных сетей решила поступить таким образом после нескольких призывов нигерийцев удалить твиты. После этого решения г-н Мохаммед призвал Twitter заявив, что компания социальных сетей была предвзята в своем решении и вызвала подозрения в отношении намерений платформы в стране.

Мы обратились к Twitter для комментариев.

Это развивающаяся история …

Источник: Кolibri.Рress



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