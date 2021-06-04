Дагестанцев, сдавших ЕГЭ менее чем на 90 баллов, отправят на пересдачу

Министерство образования и науки Республики Дагестан установило новый проходной балл для выпускников, сдающих ЕГЭ в этом году.

Теперь для сдачи экзамена им необходимо набрать не менее 90 вторичных баллов по каждому предмету.

Раньше этот показатель соответствовал общероссийскому стандарту и составлял от 22 до 42 баллов в зависимости от учебной дисциплины. Сейчас же, чтобы получить аттестат, экзаменуемым нужно сдать русский язык минимум на 98 баллов, иностранный язык — на 90, математику — на 97, физику, биологию, химию — на 92, информатику — на 93, историю, обществознание, литературу и географию — на 95 баллов.

– Наши ученики многие годы показывают отличный результат и сохраняют лидирующую позицию в уровне образования и набранных на ЕГЭ баллов. Те минимальные баллы, которые были ранее установлены, давно уже не являются для наших выпускников преградой. За прошлый год ни один из сдающих не получил на экзамене меньше 70 баллов. В связи с этим напрашивается повышение требований для сдачи всех предметов, учитывая возможности наших школьников, — объяснил решение министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев.

В ведомстве отметили, что даже при таких условиях количество выпускников, заваливших ЕГЭ, не будет превышать 1% от общего числа.

Все, кто не сдал ЕГЭ по новым стандартам, будут отправлены на повторные пересдачи в соответствии с установленным графиком. При этом наблюдатели, в чьих аудиториях экзаменуемый написал неудачную работу, будут привлекаться к дисциплинарному наказанию за небрежное исполнение своих обязанностей.

Также Минобрнауки Республики Дагестана анонсировало ужесточения правил проведение ЕГЭ. Так, компьютеры, установленные в туалетах, теперь будут доступны только по преждевременной регистрации, а диагональ телефона, проносимого в аудиторию, не должна превышать 6,7 дюймов.

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