В спальне – алоэ, а в гостиной – фикус: растения, которые помогут очистить дома воздух от вредных испарений

Есть растения, которые помогают очистить воздух от различных бактерий, а также способствуют созданию уюта и комфорта в доме. Со временем воздух в жилом помещении засоряется пылью, в которой могут присутствовать частички копоти, споры плесени и грибка, а также вирусы и бактерии.

В него также попадают химические соединения, выделяющиеся мебелью, строительными материалами и краской. Справиться с загрязнениями можно без специальных очистителей, просто правильно выбрать растения, которые помогут устранить вредные испарения. Вот несколько таких цветов, которые должны быть в доме.

Как растения очищают воздух?

Комнатные цветы выполняют своего рода роль «воздушного фильтра». Все они выделяют активные вещества фитонциды, которые помогают насытить воздух влагой и кислородом, а также устранить вредные примеси.

Цветы способствуют устранению таких химических соединений как трихлорэтилен, бензол, а также формальдегид. Вот некоторые растения, которые должны быть в доме, а также рекомендации, где их лучше всего расположить.

Кухня

Для этой комнаты отлично подходит азалия. Она не только радует своим красивым и нежным цветением, но также и способствует устранению вредных соединений, которые находятся в моющих средствах.

Рабочий кабинет

Для этой комнаты отличным растением будет кактус. Несмотря на то что некоторые люди говорят, будто этот цветок приносит определенный вред, на самом деле он способен результативно поглощать электромагнитные излучения.

Гостиная

Чтобы создать особый уют в этой комнате, эксперты рекомендуют поставить на подоконник фикус. Это растение помогает устранить пары формальдегида и аммиака. Кроме того, фикус положительно влияет на настроение и приносит удачу во всех начинаниях.

За ним важно тщательно ухаживать – часто поливать, протирать листья и проводить обрезку лишних побегов. В результате этого можно получить красивое деревце и свежий воздух в доме.

Гардеробная

В этой комнате стоит поставить хлорофитум. Это растение достаточно неприхотливо в уходе, но помогает избавиться от неприятных запахов в доме.

Хлорофитум может переносить недостаток освещения и нерегулярный полив. Он способствует борьбе с бактериями, а также очищает воздух в доме от угарного газа, бензола и формальдегида.

Детская

Для этой комнаты отличным вариантом станет гербера. Это растение поглощает бензол, содержащийся в чернилах, а также других канцелярских принадлежностях.

Гербера способствует улучшению сна, так как она поглощает углекислый газ и насыщает воздух кислородом. Это растение предпочитает яркий рассеянный свет, регулярное опрыскивание и умеренный полив.

Мастерская

Для этого помещения отличным вариантом будет золотой потос. Это выносливое растение, которое способствует очищению воздуха от окиси углерода, бензола. Кроме того, золотой потос нормализует самочувствие и борется с негативными эмоциями.

Уместной в мастерской будет герань. Она очищает воздух, а также препятствует появлению различных насекомых. Эфирные масла, выделяемые листьями герани, помогают снять усталость и напряжение, нормализуют сон.

Прихожая

Для этого помещения лучше всего выбрать колеус. Это растение положительным образом влияет на удачу и счастье хозяев дома.

Кроме того, цветок способствует очищению воздуха от вредных веществ. В итоге становится намного легче дышать.

Коридор

Для названного помещения отлично подойдет лилия гипеаструм. Это растение не только очищает воздух, но и притягивает удачу, а также положительно влияет на самочувствие.

Спальня

Для спальни отлично подходит алоэ. Этот цветок помогает очистить воздух от паров бензола и формальдегида.

Алоэ освежает воздух, выделяя полезные фитонциды. Это растение помогает бороться с усталостью и повышает работоспособность.