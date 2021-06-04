В связи с последним крупным антимонопольным движением в сфере технологий, Федеральное управление налоговой службы Германии нацелено на мелкий шрифт Google News Showcase.

В Bundeskartellamt, Очень активный антимонопольный орган Германии, не дает возможности расти благодаря новым полномочиям, полученным в этом году для борьбы с крупными технологиями: Федеральное управление картелей (FCO) только что объявило о третьем судебном разбирательстве против Google.

Последнее исследование FCO по вопросам конкуренции выглядит очень интересно, поскольку оно нацелено на витрину новостей Google — сравнительно недавно запущенный Google продукт, который подбирает контент сторонних издателей для отображения на панелях историй в Новостях Google (и других ресурсах Google), контент, за который технический гигант платит лицензионный сбор.

Google начал заключать соглашения о лицензировании контента с издателями по всему миру для News Showcase в прошлом году, объявив общий банк в размере 1 миллиарда долларов для финансирования договоренностей, причем Германия стала одним из первых рынков, на которых он подписал сделки.

Однако его мотивация платить издателям за лицензирование журналистской деятельности вряд ли является чистой.

Это последовало за годами ожесточенных обвинений со стороны медиа-компаний в том, что Google бесплатно загружает их контент. На что технический гигант обычно отвечал категоричными заявлениями, говоря, что он никогда не будет платить за контент, потому что онлайн-агрегирование работает не так. Он также пытался обмануть отрасль с помощью фонда цифровых инноваций (он же Google News Initiative), который распределяет небольшие гранты и предлагает бесплатные семинары и консультации по продуктам, пытаясь представить разрушенные бизнес-модели издателей как провал инноваций, в результате чего рекламные технологии Google оказались бессильными. бесплатно на каток.

Подход Google «воздержание от препятствий плюс кормление цыплят» долгое время работал, чтобы предотвратить регулятивные действия, но в конечном итоге вокруг проблемы бизнес-моделей СМИ и дуополии интернет-рекламы возникло достаточно политического давления, и законодатели начали предпринимать шаги, чтобы попытаться повлиять на власть. дисбаланс между традиционными издателями и технологическими гигантами-посредниками.

Наиболее печально известен в Австралии, где законодатели в начале этого года приняли кодекс ведения переговоров для СМИ.

Перед его принятием и Facebook, и Google, двойная цель этого закона, предупреждали, что этот шаг может привести к ужасным последствиям, таким как полное закрытие их продуктов, снижение качества или даже плата за использование их услуг.

Ничего подобного не произошло, но законодатели согласились с последней поправкой — добавлением к законодательству двухмесячного периода посредничества, который позволяет цифровым платформам и издателям заключать сделки самостоятельно, прежде чем им придется вступать в принудительный арбитраж.

Критики говорят, что это позволяет двум технологическим гигантам продолжать устанавливать свои собственные условия при заключении сделок с издателями, используя рыночную мощь для заключения сделок, которые могут непропорционально принести пользу крупнейшим медиакомпаниям Австралии — и делать это без какого-либо внешнего надзора и без каких-либо гарантий того, что в результате договоренности о содержании способствуют разнообразию и плюрализму СМИ или даже поддерживают качественную журналистику.

В ЕС законодатели действовали раньше, избрав спорный путь распространения авторских прав на фрагменты новостного контента еще в 2019 году.

Вслед за этим Франция была одной из первых стран ЕС, которые перенесли это положение в национальное законодательство, и ее служба по надзору за конкуренцией быстро приказала Google платить за повторное использование новостей еще в 2020 году после того, как Google попытался уклониться от законодательства, прекратив показывать фрагменты на рынке.

Тем не менее, он отреагировал на приказ антимонопольного органа с большей обфускацией, согласившись в начале этого года платить французским издателям за ссылки на их контент, а также за их участие в News Showcase — объединение требуемых по закону платежей (для повторного использования новостей) с лицензированием контента. дела собственной разработки. И тем самым затрудняет понимание баланса обязательных платежей и коммерческих соглашений.

Проблема с News Showcase заключается в том, что эти лицензионные соглашения выполняются за закрытыми дверями, во многих случаях опережая соответствующее законодательство и, таким образом, исключительно на условиях Google, что означает, что инициатива рискует усугубить опасения по поводу дисбаланса сил между ней и традиционными издателями, оказавшимися в затруднительном положении. снижение доходов, поскольку их бизнес-модели были серьезно нарушены переходом на цифровые технологии.

Если Google внезапно предложит деньги за контент, многие издатели могут вскочить — независимо от условий. И, возможно, особенно потому, что любые издатели, которые выступают против лицензирования контента для Google по той цене, которая ему нравится, рискуют оказаться в невыгодном положении из-за ограниченной видимости своего контента, учитывая доминирование Google на поисковом рынке и возможности обнаружения контента (благодаря его способности направлять трафик на определенные медиа-ресурсы. , например, в зависимости от того, насколько заметно отображается контент витрины новостей).

Последствия для конкуренции очевидны.

Но все же впечатляет, что Bundeskartellamt так быстро разворачивает расследование News Showcase.

FCO заявило, что действует в соответствии с жалобой Corint Media — рассматривает вопрос о том, будет ли объявленная интеграция службы Google News Showcase в общую функцию поиска Google «представлять собой самооценку или препятствие для услуг, предлагаемых конкурирующими третьими сторонами».

Он также сказал, что изучает, включают ли договорные условия необоснованные условия («в ущерб участвующим издателям»); и, в частности, «сделать для них непропорционально трудным обеспечение соблюдения дополнительных авторских прав для издателей прессы, введенных Бундестагом и Бундесратом Германии в мае 2021 года» — ссылка на перенесенное соседнее право на новости в рамках реформы авторского права ЕС.

Таким образом, будет рассмотрен основной вопрос: пытается ли Google использовать News Showcase для подрыва новых прав издателей ЕС, полученных в результате реформы авторского права.

FCO также заявило, что хочет посмотреть, «как определяются условия доступа к службе Google News Showcase».

Google запустил новостную витрину в Германии 1 октября 2020 года, в которой приняли участие 20 медиа-компаний, охватывающих 50 публикаций. Хотя с тех пор было добавлено больше.

Согласно FCO, «панели историй» News Showcase изначально были интегрированы в приложение Google News, но теперь их также можно найти в Google News на компьютере. В нем также отмечается, что Google сказал, что панели скоро появятся в общих результатах поиска Google — шаг, который еще больше усилит динамику конкуренции вокруг продукта, учитывая огромное доминирование Google на поисковом рынке в Европе.

Комментируя его ход в своем заявлении, Андреас Мундт, президент Bundeskartellamt, сказал: «Сотрудничество с Google может быть привлекательным вариантом для издателей и других поставщиков новостей и предлагать потребителям новые или улучшенные информационные услуги. Однако необходимо убедиться, что это не приведет к дискриминации между отдельными издателями. Кроме того, сильная позиция Google в предоставлении доступа конечным потребителям не должна приводить к ситуации, когда конкурирующие услуги, предлагаемые издателями или другими поставщиками новостей, вытесняются с рынка. Должен быть адекватный баланс между правами и обязанностями поставщиков контента, участвующих в программе Google ».

С Google связались, чтобы прокомментировать действия FCO, и он прислал нам следующее заявление, приписываемое пресс-секретарю Кей Обербек:

«Витрина — это один из многих способов, с помощью которых Google поддерживает журналистику, опираясь на продукты и средства, которыми могут воспользоваться все издатели. Showcase — это международная программа лицензирования новостей — выбор партнеров основан на объективных и недискриминационных критериях, и партнерскому контенту не отдается предпочтение в рейтинге наших результатов. Мы будем в полной мере сотрудничать с Немецким антимонопольным ведомством и будем рады ответить на их вопросы ».

FCO внимательно следит за новостями Google News Showcase по пятам за двумя другими разбирательствами в Google, которые он открыл в прошлом месяце: одно для определения того, соответствует ли технический гигант порогу новых конкурентных возможностей Германии для борьбы с крупными технологиями, а второе изучает его данные. методы обработки. Оба остаются продолжающимися.

Антимонопольный орган также недавно начал производство по Amazonдоминирование на рынке — и также стремится расширить еще одно недавнее расследование бизнеса Facebook в отношении Oculus, в том числе путем определения того, соответствует ли бизнес гиганта социальных сетей порогу, требуемому в соответствии с новым законом.

В январе вступила в силу поправка к Закону о конкуренции Германии, которая наделяет FCO большими полномочиями по проактивному навязыванию условий крупным цифровым компаниям, которые, как считается, имеют «первостепенное значение для конкуренции на разных рынках», чтобы упреждающе контролировать риск злоупотребление рынком.

То, что он ведет так много параллельных разбирательств против крупных технологических компаний, показывает, что он не теряет времени зря — ставя себя в положение, когда это возможно, как можно скорее, с упреждающими вмешательствами для решения конкурентных проблем, вызванных платформами-гигантами, как только это произойдет. определяет, что может сделать это на законных основаниях.

В Bundeskartellamt у него также есть новаторское дело против «суперпрофилирования» Facebook, которое связывает нарушение конфиденциальности с проблемами конкуренции и может резко ограничить возможности технического гиганта по профилированию пользователей. Это расследование и дело продолжается уже много лет, но недавно было передано в верховный суд Европы для разъяснения ключевых юридических вопросов.

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